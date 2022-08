Felkészülési mérkőzést játszott csütörtökön a DEAC jégkorongcsapata a Dunaújvárosi Acélbikákkal. A Debreceni Jégcsarnokban rendezett mérkőzésen 6–3-ra nyertek György József tanítványai.

– Körülbelül 60 százalékban az történt a találkozón, amire számítottam. Voltak jó megoldásaink, de sajnos gyermeteg hibákat is elkövettünk. Ezek java része egyéni hibákból keletkezett, ilyenkor rendre túlbonyolítottuk a helyzeteket, ahelyett, hogy egyszerű megoldásokat alkalmaztunk volna. Több hiányzónk is volt, őket sikerült pótolni, de akkor sem tudtunk a szokott összeállításban pályára lépni, emiatt akadozott néha a passzjátékunk. Az ellenfél egy kivétellel csak akkor tudott betalálni, amikor emberhátrányban hokiztunk, hat alkalomból mindössze egyszer találtak be, mi a három előnyünkből egyet értékesítettünk. Fizikailag rendben vannak a dolgok, ha sikerül a visszatérő hibákat kijavítani, akkor valószínű, hogy minőségi téren szintlépés következik – hangsúlyozta a szakvezető a klubhonlapnak.