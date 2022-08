Nem csak szellemben, kilométerekben is mérhető lesz a nemzeti egység a következő napokban Debrecen és Székelyföld között. Idén Kovászna megye, Hargita megye, Maros megye, illetve Marosvásárhely mellett Debrecen is bekapcsolódik abba a programsorozatba, melyet augusztus 9. és 13. között rendeznek meg Székelyföldi Kerékpáros Körverseny címmel, tizenhatodjára. Az idei versenyzőket már a délutáni órákban bemutatták a Nagyerdei Stadion mellett, majd a nemes célú megmérettetés részleteiről hétfőn számoltak be a szervezők a Kölcsey Központban.

Forrás: Czinege Melinda

Lukács László vezérigazgató elmondta, januárban született meg a debreceni szakasz ötlete, melynek megvalósításában nagy szerepe volt a város önkormányzatának. – A Székelykör immár attól nemzetközi, hogy átlépjük a határokat, mivel ezentúl két országon keresztül csaknem 300 ember átjutását szervezzük meg az országhatáron át Marosvásárhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és több más település érintésével – fejtette ki, majd megjegyezte: terveik szerint a következő, 17. Székelykör is Debrecenből indul majd.

Forrás: Czinege Melinda

Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte: Debrecen számára megtiszteltetés, hogy innen indulhat el egy rangos verseny. – Debrecen olyan város, mely teljes mértékben alkalmas a lebonyolításra, emellett kulturális szempontból is olyan sugárzással bír, mely nem áll meg az országhatárokon – szögezte le. Kitért arra is, hogy az országúti kerékpározás Debrecenben új erőre kaphat, mivel itt épülhet meg a velodrom, azt megelőzően pedig a velopark, melynek egy szakasza már el is készült. Említést tett a nemrég lezajlott Tour de Hongrie debreceni vonatkozásáról, majd hozzáfűzte: remélhetően ezekkel a beruházásokkal egyre több fiatalt nevelhetnek majd ki a sportágnak, akik később hazai színekben fognak versenyezni. Elmondta azt is, hogy jelenleg 90 km kerékpárút van a cívisvárosban, és ez a szám nemsokára 100-ra, majd 120-ra bővül. Végül hangsúlyozta: turisztikai szempontból is fontos a megmérettetés, Debrecen ezen a területen is dinamikusan fejlődik.

Forrás: Czinege Melinda

A 16. Székelyföldi Kerékpáros Körverseny kedden 9 óra 30 perckor rajtol a Nagyerdei Stadionnál.

SZD