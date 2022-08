Bár veretlen az új idényben, mégis első győzelmére hajt a DVSC NB I.-es alakulata. Egy piros-fehér hívő számára roppant egyszerű a megoldás: az elmúlt két fordulóban előbb Kisvárdán döntetlenezett (2–2) a Loki, majd az elmúlt hétvégén hazai pályán játszott 1–1-et a Kecskeméttel. Utóbbi eredmény miatt többeknek volt keserű a szája íze, hiszen ha a hajdúságiak csak a komoly lehetőségeik felét belövik, 3–1-re nyer az együttes. De nincs idő búslakodni, hiszen pénteken 20 órától újfent hazai pályán lehet javítani, ezúttal a Vasas ellen.

Ezt osztja az egyik új szerzemény Megyeri Balázs is, aki Gróf Dávid sérülése miatt gyorsan megkapta a lehetőséget a bizonyításra a Loki kapujában.

– Minden játékos játszani szeretne, én is így vagyok vele – hangsúlyozta a Haonnak a 32 esztendős kapus. – Az nem öröm, hogy Dávid sérülése kellett ehhez, de készen álltam a mérkőzésre. Az előző csapatommal rendben megkezdtem a felkészülést, Debrecenbe a bajnokság rajtja előtt érkeztem, de megfelelő állapotban vagyok. Jól volt a kapuban állni, nem érzetem magamon semmiféle edzés- vagy meccshiányt, tettem a dolgom. Sajnos a tizenegyest nem tudtam hárítani – bosszankodott a hálóőr, aki úgy gondolja, a Kecskemétet ellen is úgy játszottak, ahogy hazai pályán kell: domináltak 90 percen keresztül. – Megvoltak a meccs megnyeréséhez a helyzeteink is, de sajnos ezek egy kivételével kimaradtak, a befejezéseken kell javítanunk. A Vasas ellen úgy lépünk pályára – másképp nem is lehet –, hogy mindenképp itthon tartjuk a három pontot – fogadkozott.

A hálóőr úgy érzi, nem volt gondja a beilleszkedéssel, hiszen van a csapatban jó pár olyan játékos, akit régóta ismer. – Az én korosztályomból vagy idősebbek közül többekkel a válogatottban is rendre együtt szerepeltünk, így azért megvolt már az előzetes kapcsolat, nem teljesen ismeretlen közegbe érkeztem – nyilatkozta Megyeri Balázs, aki úgy látja, közösségi ember lévén a többiek hamar befogadták, gyorsan megtalálta mindenkivel a közös hangot.

