Ha hétvége, akkor megyei első osztály. A DASE a városhatárokon belül marad, hiszen két győztes találkozót követően a Debreceni Sportcentrum-SI csapatánál „vendégeskedik.” A helyi rangadóról Kovács Miklós vezetőedzőt kérdeztük.

Bekezdett a csapat

Mint mondta, örülnek a szezonkezdetnek, jó érzés két meccsen két győzelemmel rajtolni. – A felkészülés nem volt 100 százalékos, picit rövidebbre sikerült, mint szerettük volna. Ettől függetlenül minden edzést le tudtuk rendes létszámmal hozni, egy-két hiányzó kivételével.

Következtetést még nem vonnék le a szezonra nézve ennyi találkozót követően, az azonban mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy olyan meccseket tudunk megnyerni, melyeket korábban döntetlenre hoztunk, vagy vereség lett a vége.

– A DSI ellen városi rangadó vár ránk, mindig szoros mérkőzéseket játszunk velük. Jól ismerik egymást a srácok, így biztosan odateszik magukat a pályán – emelte ki a tréner.

Kovács Miklós, a DASE edzője

Forrás: Napló-archív

Előrébb lépnének

Bár úgy fogalmazott, néhány hiányzójuk még lesz a hétvégén, a kezdőcsapat és a csereként beállók is minőséget jelentenek. – Talán egy-két hét múlva lehet teljes a keretünk. Nagyon remélem azonban, hogy így is eredményesek tudunk lenni a mostani találkozónkon. Tavaly és tavalyelőtt is hetedik helyen végeztünk, úgy vagyunk vele, ezt szeretnénk túlszárnyalni idén. Ha az első ötben tudunk végezni, az már nem lesz csalódás. Titkon persze mindenki bízik egy dobogóban, de ebben az évben rendkívül kiélezett harc várható a mezőnyben. Az első 10-12 csapatból bárki bárkit megverhet. Azt gondolom, aki végig a legfókuszáltabb tud maradni, az fog több pontot gyűjteni. Nagyon remélem, hogy ez a csapat mi leszünk – összegezte Kovács Miklós.

