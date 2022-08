Komoly erősítést jelentett be a DVSC a múlt héten, miután leigazolta Horváth Krisztofert. A 20 esztendős, U21-es válogatottban is bemutatkozott támadó fiatal kora ellenére már három olasz élvonalbeli mérkőzésen is pályára lépett, a Szeged játékosaként pedig 31 gólban vállalt szerepet a 2021/2022-es NB II.-es szezonban – tudatta a klub.

A Loki új igazolása már be is mutatkozott az élvonalban, a DVSC-Vasas bajnoki mérkőzésen 45 percet töltött a pályán. Közel állt a gólhoz és a gólpasszhoz is, de hol egy védő, hol a kapufa szólt közbe.

Horváth Krisztofer elmondta, nagyon jól érezte magát a pályán. Meglátása szerint fantasztikus hangulat uralkodott a Nagyerdei Stadionban, nagy élmény volt épp a szurkolók felé támadni. – Azt gondolom, végigtámadtuk a mérkőzést, és komoly lehetőségeink is voltak, de sajnos ez most csak egy pontra volt elég. Bízom benne, a következő találkozókon már góllal is tudom segíteni a társakat, akik egyébként rögtön befogadtak, így gyorsan és könnyen ment a beilleszkedés – fogalmazott.

A fiatal támadónak a célja, hogy minél több percet legyen a pályán, így a játéklehetőség miatt esett a Lokira a választása.

Az U21-es válogatottban már bemutatkozott, és bízik benne, hamarosan Marco Rossi is számol majd vele. – A DVSC labdarúgója vagyok, mint említettem, jelenleg az a célom, hogy minél többet játsszak. Csakúgy, mint Szegeden, itt is gólokkal és gólpasszokkal szeretném segíteni a gárdát, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő.