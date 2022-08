A hajdúsámsoni Lek Lászlóról 2020-ban készített a Napló portrét, akinek a szenvedélye a rally­crossversenyzés. 2015-ben kezdte el aktívan ezt a fajta sportot, az évek alatt számos futamot, versenyt, eredményt tudhat maga mögött, döntő többségében I. helyezésekkel tért haza. Kategóriája felnőtt 1600–2000 köbcentiméter, kétkerék-meghajtás. Autóit saját maga építi, tartja karban és készíti fel, jelenleg Suzuki Swifttel áll rajtnak.

Ami pluszt ad számára, az, hogy fia, a 12 éves Lacika a nyomdokaiba lépett, már ő is nevez versenyekre.

– Lacika 8-9 évesen már versenyautóba ült, megmérettetésre 10 évesen vállalkozott, akkor a nyírturai futamról elhozta junior kategóriában az I. helyezést. Ugyanúgy építi, tartja karban a versenyautóját, mint én, neki is egy Suzukija van, mint nekem. Külön műhelye is van – osztja meg velünk mosolyogva a büszke apa. Az elmúlt két évben már nemcsak Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kihirdetett futamokra nevez, területe kibővült Békés és Veszprém megyére. Évente 14-16 versenyen fordul meg. – Húsz évig jártam Nyirádra nézőként. A rally­crossnak ez a fellegvára, a csúcskategória. Egy hónapja végre versenyzőként utazhattam oda a családommal, a legutóbbi futamon a kisfiam juniorban I. helyezést ért el, én pedig második lettem a szuper kategóriában – idézte fel.

Kiemelkedő bajnokság számukra az Alföld Kupa is, amely nyolc versenysorozatot jelent.

– Eljött az a pont az életemben, hogy a versenyeken csak jól érezzem magam, és minél többet tanuljak másoktól – fogalmazta meg. A versenyzőnek nincsenek támogatói, magát szponzorálja. Egy kedves barátja segíti őt és Lacikát a szerelésben, oktatásban, versenyeknél. Mindig számíthatnak rá. – Én azzal viszonzom a kedvességét, hogy a családját meghívom a mérkőzésekre szállással, étkezéssel egybekötve, hogy együtt legyünk – avat be minket László. – Terveim között már az szerepel, hogy háttérbe szorítsam a saját dolgaimat, és inkább a fiam menjen. Ez kitölti azt az űrt, amit én szerettem volna a magam irányában elérni. Nem látom Lacikát menni a futam közben, pedig élvezem, ahogy megy. Szeretnék szurkolni neki, nézni őt, ahogy versenyzik. Örömet okoz – mondta.

Lacika álma a profi kategória, édesapja szerint félúton van már, hogy teljesüljön a vágya.

– A Suzuki-kupán, melyre ő is nevezett, nincs életkor meghatározva, így felnőttekkel is mérkőzött, második helyezést ért el, pedig utolsó sorból indult. A tehetsége megállja a helyét – vallja az apuka. – Mindig arra nevelem a fiamat, hogy tisztességgel, becsülettel, türelemmel vigyen végig egy pályát.

Lek László számára fájó pont, hogy Hajdú-Bihar megyében nincs rally­cross-pálya, pedig nagyon sok versenytársa igényt tartana rá. – Remélem, egyszer ez az álmom is teljesülni fog, mint ahogy eddig is teljesült minden, amire vágytam.

Dandé Melinda