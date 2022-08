A DEAC futballistáira szombaton a Salgótarján elleni kupamérkőzés várt. Sándor Tamás vezetőedző ezen a találkozón olyan játékosoknak is bizonyítási lehetőséget adott, akik különböző okok miatt ebben az idényben nem töltöttek sok időt a pályán - írja a deac.hu.

Remekül indult az összecsapás, hiszen már a második percben megszerezték a vezetést, ekkor Kerekes Krisztián értékesített egy kezezés miatt megadott tizenegyest. A megye I.-es riválisuk az első félidő derekán egalizált, Csifó István egy hibájukat büntette meg, de a szünet előtt Tochukwu gólpasszát követően Kerekes újra megvillant, így a szünetre egygólos fórral mehetett a debreceni gárda. A második félidőben szintén a DEAC dominált, ám az újabb találatukra a 92. minutumig kellett várni, ekkor egy rossz hazaadás után Trencsényi Bence állította be a végeredményt.

– Küzdelmes mérkőzés volt, amit végig kézben tartottunk, emiatt megérdemelten jutottunk tovább. Miután megszereztük a vezetést, kicsit felhoztuk az ellenfelet azzal, hogy nem ütköztünk eleget, valamint egyéni hibákat követtünk el. Ezen az összecsapáson 3-5-2-es hadrendben játszottunk, valamint olyan futballisták is bizonyíthattak, akik eddig kevesebb játékpercet kaptak – összegzett Sándor Tamás.

A DASE felnőtt labdarúgócsapata számára is elkezdődött a 2022/2023-as idény, az együttes a Megyei Kupa 1. fordulójában a városi rivális Józsa ellen lépett pályára. Mivel Kovács Miklós alakulatának a bajnokság mellett a kupa is ugyanolyan fontos, így természetesen a győzelemért és a továbbjutásért szálltak harcba. A megye I. jövő heti rajtja előtt ráadásul a mostani találkozó egy kiváló erőfelmérőnek bizonyult, és bár a papírforma a DASE felé billent, a megye II. tavalyi ezüstérmesét nagy hiba lett volna leírni - olvasható a DEAC honlapján.

Azonban esélyeshez méltóan, rögtön helyzeteket alakítottak ki. A vezetés megszerzésére sem kellett sokat várni, a 7. percben egy mélységi passz után a labda Bucz Bencéhez került, majd a hálóőrt kicselezve gurított pontosan a kapuba. Ezt követően a Józsa játékosai ellen is adódtak lehetőségek, ám a befejezéseknél rendre hibáztak. Az állás a szünetig már nem is módosult, egygólos előnyről várhatták a folytatást.

A második játékrész elején kiegyenlített volt a küzdelem, Kovács Miklós az 56. percben a jobb játék reményében hatos cserét hajtott végre. A váltás pillanatokkal később meg is hozta az eredményét, hiszen Bucz Bence ismét betalált. Az újabb bekapott góltól a józsai gárda megzavarodott, így a rövidzárlatot kihasználva Kiss Levente is megzördítette a hálót, és döntötte el a lényegi kérdést. Az ellenfék mégsem adta fel, Szentjobbi Roland szépíteni is tudott, de a mérkőzésben már nem volt újabb fordulat.

– Nagyon idény eleji volt a játékunk, nem éreztük a megfelelő ritmust, de szerencsére az ellenfelünk sem állított bennünket komoly erőpróba elé, így a továbbjutásnak örülhettünk. Gratulálok a fiúknak a győzelemhez, ugyanakkor helyén kell kezelni a sikert. Ahhoz, hogy a következő akadályokat is sikerrel vegyük, mindenképpen magasabb szinten kell teljesítenünk jelentette ki Kovács Miklós vezetőedző.