A Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM), a Lengyel Motorsport Szövetség (PZM) és a lengyel Ekstraliga közösen megszervezték a valaha volt legnagyobb salakmotoros edzőtábort. Az öt napig tartó eseménynek az ikonikus Motoarena Torun stadion adott otthont, ahol tizennyolc nemzet és három kontinens hetvennégy női és férfi versenyzője vett részt: tizenhatan a 125 köbcentis osztályban (12-15 évesek), huszonhatan a 250 köbcentisben (13-16 évesek) és harmincketten az 500 köbcentis kategóriában (16-20 évesek). A nem mindennapi programba felvételt nyert a SpeedWolf Debrecen 13 esztendős reménysége, Lovas Zoltán is, aki a 250-esek népes táborát gyarapította. (Az 500 köbcentisek között volt még egy magyar résztvevő, a vasadi klub versenyzője, Füzesi Richárd.)

Az ötnapos összetartás „rávezetéseként” a résztvevők a helyszínen tekintették meg a Torun–Gorzów lengyel Ekstraliga rangadót, s ezután következett az érdemi munka. A salakos palántákra tréningek, versenyzés, szerelő és marketing órák, pszichológiai, illetve média foglalkozások vártak, illetve olyan világsztárokkal találkozhattak, mint Greg Hancock, Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Leon Madsen, Chris Holder vagy éppen Tomasz Gollob.

Lovas Zoltán és Bartosz Zmarzlik

A felejthetetlen élmények soráról – a hazaérkezésüket követően – mesélt a Hajdú Online-nak Lovas Zoltán. – Nagyon örültem, hogy bekerültem a résztvevők közé. Nem volt bennem félsz, ráadásul sok ismerőssel találkoztam, hiszen akikkel együtt versenyeztem az ifjúsági Európa-bajnokságon, azok szinte kivétel nélkül ott voltak Torunban. Szerencsére az első két napon edzések voltak, így a pályával is megismerkedhettem a versenyek előtt – kezdte a beszámolót az ifjú titán, aki a 250 köbcentisek kvalifikációs viadala előtt bukott a gyakorlás során, s megütötte a vállát és a fejét, de folytatni tudta az edzőtábort.

Az esést követően Greg Hancock volt az első, aki odafutott hozzám, és érdeklődött az állapotom felől, majd amikor a kórházi kezelést követően visszatértem a stadionba, akkor is az amerikai világbajnok látott el tanácsokkal.

– Azt mondta, ahogy tudok, egyből üljek vissza a motorra, s menjek olyan sok kört, amennyit csak lehet – természetesen megfogadtam a tanácsát. Ezt követően indultam a kvalifikációs viadalon, ahol kétszer lettem második, egyszer harmadik, illetve negyedik, s a megszerzett 5 ponttal a 14. helyen zártam a 23 fős mezőnyben. Ezzel a teljesítménnyel bejutottam a másnapi döntőbe, ahol a kieséses rendszerű versenyen kétszer álltam starthoz, s kétszer végeztem a harmadik helyen, amivel a 11. helyet szereztem meg. Mindkét eredményemmel maradéktalanul elégedett vagyok – fogalmazott Lovas Zoltán, aki elárulta, a trénerek főleg azt gyakoroltatták velük, hogy minél tovább menjenek egyenesen, s kívülre forduljanak a kanyarban.

Chris Holder és Lovas Zoltán

A fiatal salakszóró elárulta, a kórházi kezelés során tudatosult benne igazán, mennyire fontos, hogy angolul tanuljon. A programok között volt egy foglalkozás, amikor sportpszichológus tartott képzést a srácoknak. Ez is nagyon tanulságos volt, de Lovas Zoli elárulta, itthon ő már igénybe veszi egy sportpszichológus segítségét. A jelenlegi salakmotorsport egyik legfoglalkoztatottabb tunermestere, Ashley Holloway is tartott előadást, az irányításával szétszedtek, majd összeszereltek egy blokkot a srácok. A debreceni pilóta elismerte, valamennyire érdeklik a motorok, de annyira nem mélyült még el a működésükben. Az edzőtábor záró felvonásaként a résztvevőknek bemutatták az elektromos salakmotort, amit Lovas ki is próbált a 125 köbcentisek számára kialakított kis oválpályán. Összegzésként a 13 éves salakos elmondta, mi volt számára a legnagyobb élmény Torunban. – A kedvenc versenyzőm Bartosz Zmarzlik, így felejthetetlen pillanat volt, amikor odaállhattam mellé egy közös fotóra. De rajta kívül találkoztam többek között Chris Holderrel, Martin Vaculikkal, Leon Madsennel, Rafal Dobruckival és Tomasz Gollobbal is. De összességében az egész edzőtábor annyira jó volt, hogy az elejétől a végéig élveztem. Nagyon nagy lökést ad a pályafutásom folytatásához, remélem a Torunban tanultakat a következő cseh ligás versenyeken már alkalmazni is tudom – fogalmazott a debreceni vaspapucsos.

