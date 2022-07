A szabadkai születésű fiatalember hosszú évek óta a magyar hoki vonzáskörében él, szerb-magyar kettős állampolgársággal rendelkezik. Szegeden tette meg a profi jégkorong felé vezető, első lépéseit, majd a MAC csapatánál talált otthonra.

A 2016-17-es idényben tűnt fel először a fővárosiak ificsapatában és hat meccset vívott úgy a magyar, mint az osztrák bajnokságban, öt, valamint hat pontot jegyezve. A következő idényben belejött a pontgyártásba, a magyar bajnokságban 18 meccsen 24, az osztrák ligában 28 találkozón 25 pontot szerzett, elérve, és megközelítve a pont/meccs átlagot. Bemutatkozott a junior korosztályban is, az EBYSL-szezonban különösen eredményesnek bizonyult, 15+2 pontig jutott – írja a deac.hu. 2019-20-ban még jobb átlagot produkált, a magyar U21-ben 30 találkozón elérte a 24 pontot, nemzetközi mérkőzéseken újabb 5 ponttal növelte az eredményét. Részt vett az U20-as Div. 1/B csoportos világbajnokságon, ahol csapattársaival megszerezték az aranyérmet is.

2020-ban szerződött a DEAC csapatához, ahol az előző két idényben 11 pontot gyűjtött.

Vedran szívesen csatlakozik a támadásokhoz, gyors és kemény, nem fél a párharcoktól, ezekhez remek fizikuma biztos alapot képez. Fő feladatát azonban a hagyományos védőmunka, az ellenfél támadásainak megszűrése, húzóembereik kikapcsolása jelenti.

– A szezon befejezése után adtam magamnak pár hét pihenőt. Utána elkezdtem a nyári felkészülést, ami javarészt Szabadkán és Belgrádban zajlott, száraz, illetve jeges edzésekkel. A tréningek mellett vizsgakötelezettségeim is voltak, ezért többször megfordultam Debrecenben – mondta, hozzátéve, szeretné, ha a Magyar Kupában meg tudnák ismételni azt az eredményt, amit már kétszer sikerült elérni, és szerinte nem ártana a Szuper Kupában is javítani a tavalyi szereplésen. – A magam részéről fejlődni szeretnék a játék számos elemében. Tudom, hogy milyen játékelemekre kell koncentrálni és már a nyári időszakban is sokat dolgoztam ezeken. Mindent meg fogok tenni azért, hogy segítsem a csapatomat, és már nagyon várom a következő szezont – zárta szavait.