Túl vannak első labdás edzésükön a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapat játékosai. A nyári szünetet követően előbb a kötelező teszteknek vetették alá magukat a sportolók, majd hétfő délután végre újra a pályán bizonyíthattak.

Szilágyi Zoltán, a csapat edzője elmondta, a tesztek nem hoztak meglepetést, elégedetten indulnak neki a felkészülési időszaknak.

– A csapat nagy részét ismerem tavalyról, sok minden nem változott, erre tudunk építeni. Persze akadnak olyan játékosok, akiknek egyéni, külön munkára van még szüksége, de a csapat hetven-nyolcvan százaléka pont azon a szinten van, ami elvárható a felkészülés előtt. Egyéni munkákra ráadásul amúgy is mindig szükség van, nemcsak erőnléti szempontból, de esetleg korrekciók, technikai szempontok miatt is – mondta, kiemelve, a felkészülés során mind az erőnlét, mind a taktikai elemek kéz a kézben haladnak majd előre.

Forrás: Molnár Péter

– Délelőtt erőfejlesztő, délután taktikai jellegű foglalkozások vannak. Az első labdás edzés is már a támadással, az új játékosok beépítésével telik, hogy a gyakorlás által minél hamarabb, készség szinten elsajátítsák azokat a játékokat, melyekkel a DVSC a következő szezonban operálni fog – mondta.

Gyakorlás a siker kulcsa

A keretet tekintve úgy fogalmazott, könnyebb a helyzetük jelen felkészülés során, mint az előző évben volt, akkor ugyanis az olimpiával is számolniuk kellett. – Páran most is kaptak pihenőt, a felnőtt válogatottság cserébe idén biztosan nem szól bele a felkészülésünkbe. Ez azért is jó, mert a későbbi válogatott időszakban, amikor lenne egy szusszanásnyi időnk – a külföldieket, és junior-válogatottakat is beleértve – alig maradna pár emberünk gyakorolni. Másrészről ez büszkeség is, hiszen azt mutatja, jó játékosaink vannak, és a nemzeti válogatottak számolnak velünk, tehát jó úton haladunk – hangsúlyozta.

Forrás: Molnár Péter

Hornyák Dóra, a csapat kapitánya a nyár mellett a jövőbeli célokról is beszélt. – Kaptunk két hetet csak pihenésre, majd egyénileg dolgoztunk. Visszatérve pedig azonnal belecsaptunk a munkába, csütörtök-pénteken tesztek voltak, ahogy ma délelőtt is. Délutántól pedig már kézilabdázunk – mondta a játékos az edzés során. Hozzátette, jót tett a csapatnak a tavalyi siker, és vágynak rá, hogy újra sikerüljön a harmadik helyet megszerezni, miközben az EHF-kupában is előrelépnének az idény során.

PSZ