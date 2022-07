A DEAC futsalosai megkezdték a felkészülést a 2022-2023-as idényre, ami augusztus közepén rajtol majd. Az előző idény fantasztikusan sikerült a csapatnak, hiszen a Magyar Kupában ezüst, a bajnokságban pedig bronzéremmel zártak.

Az első edzésre a Hajdú-bihari Napló is ellátogatott, ahol Elek Gergő vezetőedző nyilatkozott a starttal kapcsolatban. – Örülök neki, hogy a fiataljainkat, akik itt kezdtek futsalozni meg tudtuk tartani, hiszen már az előző évadban is meghatározó játékosok voltak – mondta a keret változásaira gondolva. – A bronzmeccs döntő pillanataiban is Rácz Zsolt és Szabó Ábel góljai segítettek bennünket. A tapasztaltabbak közül Harmati Tamás és Thiago maradtak. Távozott azonban a csapatkapitány, Szentes-Bíró Tamás, aki hat évig játszott nálunk, de most már a családi dolgaira kell koncentrálnia. Bízom benne, hogy valamelyik fiú be tudja majd tölteni a pályán és azon kívül ellátott szerepét. Siska Gergő, Faragó Lajos és Rodrigo is elhagyta a DEAC-ot – mondta.

A szakember az érkezőket is megemlítette. – Egy center, Nagy Bence érkezett a Nyírgyulajból. Mindig tetszett a játéka, erőszakos, mind a két lábával ügyes futsalos, akiről úgy gondolom, hogy kifejezetten illeni fog a társaságunkba. A Mezei-Villtől pedig érkezett Szatmári Ákos utánpótlás-válogatott – jegyezte meg, majd hozzátette, hogy egy ballábas kolumbiai játékos is csatlakozott a hozzájuk.

Lengyelországban lesz az Egyetemi Nemzetközi Játékok, ahol Debreceni Egyetem futsalcsapatában öt DEAC-os is pályára lép majd. – Sok nagyon jó dolog van abban, hogy egyetemi gárda vagyunk, ez viszont némi nehézséget okoz majd a felkészülésünkben, hiszen 10 napig nélkülöznünk kell ezeket a srácokat. Természetesen ettől függetlenül szurkolunk nekik és sok sikert kívánunk. Úgy alakítottam a felkészülést, hogy ezt az időszakot belekalkuláltam. Beterveztünk egy székelyudvarhelyi túrát, ahol a román első és harmadik helyezettel is játszhatunk majd, ha minden a tervek szerint halad – árulta el.