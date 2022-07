A 24 életévét a hónapban betöltő bekk karrierje során komoly tapasztalatokra tett szert többek között az Erste Ligában, ahol négy idényt játszott végig.

Bukor Rajmund utánpótlás éveit a Vasas SC-nél töltötte, 2012-ben került be az egyesület ificsapatába, a piros-kékeknél hokizott a következő esztendőben is, majd a 2014-15-ös szezonban helyet kapott az osztrák ifi- és juniorbajnokságba nevezett csapatban. Az EBJL-ben 25 mérkőzésen 14 pontot gyűjtött, míg itthon 10 gólig jutott. Az ezt követő szezonban hasonló módon halmozta a bajnoki szerepléseket és eredményeket, az U18-ban és az U20-ban egyaránt. A 2016-17-es idényben a Vasas juniorjait erősítette, a „sógoroknál” túlteljesítette az eddigi pontrekordját. Két Divízió 1/B. csoportos ifi világbajnokságon volt a magyar válogatott tagja és mindkét alkalommal aranyérmet szerzett. 2017-ben tett egy rövid kitérőt a tengeren túlra, de néhány meccs után hazatért és itthon folytatta a karrierjét, miközben az EBYSL-ben 27 pontra növelte pontjainak számát. 2018-19-ben kölcsönadták a MAC Újbuda együttesének, öt találkozón szerepelt a szlovák bajnokságban, de az év túlnyomó részét az Erste Ligában töltötte, ahol a frissen alakult Schiller-Vasas HC játékosaként 47 mérkőzésen lépett pályára. 2020-21-ben 34 Erste Ligás összecsapás mellett, 6 meccsen kölcsönben játszott a szlovák első ligában, a Jegesmedvék kötelékében. A tavalyi szezonnak a győriek színeiben vágott neki, 14 szerzett ponttal segítette a rájátszásba csapatát, amely azonban anyagi gondok miatt nehezen tudta befejezni a bajnokságot.

A tehetséges fiatal védőjátékost Debrecenbe igazolásának körülményeiről kérdezte a DEAC honlapja, valamint arról, milyen tervekkel, célokkal érkezik az egyetemistákhoz.

– Az egyesülettől kerestek meg – kezdte a válaszadást Bukor Rajmund – egészen konkrétan a vezetőedzővel beszélgettünk, aki felvázolta nekem a következő szezon céljait. Szimpatikus volt a jövőkép, szimpatikus maga a csapat és tetszik a város is, így nem sokat töprengtem, gyorsan eldöntöttem, hogy alá fogok írni. Ami a terveimet illeti, már alig várom a felkészülés kezdetét, izgatott vagyok és remélem, hogy sikerül minél hamarább beilleszkedni a csapatba. Tisztában vagyok azzal, hogy mindenkinek meg kell harcolni a helyéért, de én ezt természetesnek tekintem. Szerintem az eredmények terén a rájátszásba kerülést alapelvárásnak tekinthetjük, és bízom abban, hogy sikerül az élcsapatok közé felkapaszkodni. Ha elértük a rájátszást, azután már bármi megtörténhet. Úgy vélem, azok fognak nyerni, akik megdolgoznak érte és nekünk az a dolgunk, hogy ebben mi legyünk a legjobbak – jelentette ki az új védőjátékos. HBN

Név: Bukor Rajmund

Született: 1998. július 21., Budapest

Posztja: hátvéd

Magasság: 181 cm

Súly: 83 kg

Ütőfogás: jobbos