A debreceni U17-es női világbajnokság harmadik fordulójában a magyar válogatott Mexikóval találkozott kedden este a Főnix Arénában. Az összecsapásnak komoly tétje már nem volt a mieink számára, hiszen a csoport első helye már vasárnap óta biztosan a piros-fehér-zöld együttesé az eredménytől függetlenül.

A 17 óra 30 perctől kezdődő találkozó meglehetősen küzdelmesen kezdődött, az első két percben egyáltalán nem is esett kosár. A csendet aztán Mexikó törte meg egy kétpontossal, azonban nagyjából ez volt az utolsó alkalom, hogy a közép-amerikai gárda igazán örülhetett. Innentől kezdve már nagyrészt a Völgyi Péter tanítványainak az akarata érvényesült. Az első negyedet követően 13–5-re vezettek a magyar hölgyek. A rövid pihenőt követően a meccs ott folytatódott, ahol véget ért. A mexikóiak kevés igazán jó dobóhelyzetet tudtak kialakítani, de ha sikerült, akkor is többnyire pontatlanul próbálkoztak. A magyar lányok közel sem égtek olyan hőfokon, mint Japán ellen, de így is növelték előnyüket és a félidőre 33–15-ös vezetésnél vonulhattak le.