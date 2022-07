Az utóbbi évek legjobb szereplésén van túl a Kabai Meteorit SE megyei első osztályú labdarúgó együttese. Tóth Péter tanítványai 54 pontot szerezve az ötödik helyre értek oda végül, ráadásul a 32 találatot szerző Kovács Martin személyében a gárda adta a bajnokság gólkirályát is. A kabaiak ősszel remekeltek, hiszen 32 pontot szereztek, ám tavasszal egy komoly hullámvölgybe kerültek, egymás után öt fordulóban maradtak pont nélkül, ami szétfoszlatta a dobogós reményeket. De nem csak az őszi-tavaszi szereplés mutatott kétarcúságot, hanem az otthoni, illetve az idegenbeli teljesítmény is: míg hazai környezetben 11 győzelmet és 35 pontot étek el a kék-fehérek, addig távol a pályájuktól 22 egységet gyűjtöttek.

– Ez az ötödik hely a Kaba legjobb szereplése az elmúlt években, mégis kettős érzések vannak bennem – emlékezett vissza az idényre Tóth Péter. – Ahogy a számok is mutatják, a tavaszi szezon végé felé volt egy olyan hullámvölgy, ami eléggé elkeserített, és el is gondolkodtatott. A saját munkámmal nem vagyok elégedett, mert több hibát is elkövettem. Számomra mindig egy erős, szervezett védekezés jelentette az alapot, de egy ideje úgy vagyok vele, hogy ezen a szinten a foci csak akkor ér valamit, ha minél többet támadunk. Így nem álltunk vissza védekezi az élcsapatok ellen sem, pedig lehet, ha megtesszük, most pár ponttal többünk lenne. Emiatt lehet azt mondani, hogy rajtam is mentek el pontok, de ha mindenki azzal a mentalitással játszott volna, amivel én állok a labdarúgáshoz, meggyőződésem, hogy dobogón végezhettünk volna – elemezte.

A Hajdú-bihari Napló azon kérdésre, hogy ez mit takar, Tóth Péter kifejtette, egyre több olyan játékos van a megyei futballban, aki profin gondolkodik a fizetésben, de a pályán továbbra is amatőr. Ahogy mondta, azt mindenki tudomásul veszi, hogy az amatőr játékosok nem tudnak minden edzésre eljönni munkahelyi, iskolai elfoglaltság miatt, ám a mentalitás, a motiváltság az főleg az adott személyiségen múlik.

– Az őszi szereplés után egy jó januári felkészülést tudhattunk magunk mögött. Úgy nézett ki, a csapat rendben volt, aztán jött a megyei válogatottak tornája a munka közepén, ami megborította a felkészülésünket. A szezon végeztével nyolc játékosunkat keresték meg más csapatok, közülük hármat az NB III.-ba hívtak. Mivel a fejlődésnek nem szabad gátat szabni, örömmel szurkoltunk volna a srácoknak a magasabb osztályban, de sajnos ezt a lehetőséget nem tudták vállalni a munkahelyi kötelezettségük miatt. Ez egyfajta visszacsatolása annak, hogy talán mégsem végeztünk annyira rossz munkát az idényben. A héten elkezdjük az edzéseket, és akkor majd sok minden eldől, mert szeretnék igazolni pár játékost. Ha sikerül akkor egészen jó csapatunk lesz, jobb, mint az idei volt – mondta el Tóth Péter, akinek sok tanulsággal szolgált ez a szezon, amit igyekszik majd hasznosítani a jövőben.

MSZ