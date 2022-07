Több mint száz csapat és mintegy 1200 játékos vett részt a 2022-es Campus Sportfesztiválon, ahol ezúttal is a sport, a rendszeres testmozgás népszerűsítése volt a cél. A küzdelmek szerdán az eredményhirdetésekkel értek véget. A sportági versenyeken nemcsak azok indulhattak, aki jelenleg is valamelyik felsőoktatási intézményben tanulnak, hanem azok is, akik az elmúlt két évben szereztek diplomát, számolt be a hirek.unideb.hu.

A Campus Sportfesztivál, mely egyedülálló módon az ország egyik legnagyobb könnyűzenei rendezvényéhez kapcsolódik, országszerte és külföldön is népszerű, hiszen a főváros és Debrecen mellett Győrből és Szegedről, valamint a határon túlról is érkeztek csapatok a megmérettetésre.

A legtöbb nevezés, szám szerint 52 a strandröplabdában volt, kispályás labdarúgásban 42, 3x3-as kosárlabdában pedig 33 csapat indult a sportfesztiválon.

Dékán Tamás főszervező méltatta a résztvevő csapatokat, valamint kiemelte, hogy a rendezvény eddig nem látott méreteket öltött, ez azt is megmutatja, hogy a hallgatók körében hatalmas igény van az ilyen nyári sporteseményekre.

- Nagy öröm számunkra, hogy idén rekordszámú jelentkezést regisztráltunk az ország harminckilenc intézményéből, de többen érkeztek külföldről is, elsősorban Erdélyből. A rendezvény fő célja az egészséges életmód népszerűsítése és a közösségépítés, mindez tökéletesen beleillik a Debrecen Egyetem által képviselt sportos koncepcióba. Két év múlva rendezzük az Európai Egyetemi Játékokat, mely nagyságát tekintve kicsit más, de hangulatában és jellegében nagyon hasonló a sportfesztiválhoz. Mozgalmas lesz a jövő év, hiszen a MEFOB FESZT és az EUG-t felvezető sportos rendezvények mellett is lesz Campus Sportfesztivál, így a nagyobb jelentőségű és a családiasabb események is tökéletesen megférnek majd egymás mellett – fogalmazott Dékán Tamás.

Fenyves Veronika, a szervezőbizottság tagja a verseny hazai és nemzetközi jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta:

a rendezvény tovább erősíti a Debreceni Egyetem pozitív nemzetközi megítélését.

- Több mint száz fiatal érkezett a határon túlról, egyrészt a Kolozsvári Magyar Diákszövetség révén Erdélyből, a Vajdasági Magyar Diákszövetség toborzásával a Vajdaságból, valamint a II. Rákóczi Ferenc Beregszászi Magyar Főiskola képviseletében Kárpátaljáról. A sportfesztiválon most először vettek részt fiatalok a Vajdaságból, és nagyon pozitív élményekkel gazdagodtak. A Debreceni Egyetem intézményfejlesztési tervében kiemelt célként szerepel a határon túli felsőoktatási intézmények támogatása és a velük való együttműködés. A rendezvénynek köszönhetően a hallgatók számára kiváló alkalom nyílt a csapatépítésre, a kapcsolatok bővítésére – hangsúlyozta Fenyves Veronika.

Az egyéni és a csapatversenyek első helyezettjei elnyerték a "CAMPUS SPORTFESZTIVÁL 2021/2022. tanévi Egyetemi-és Főiskolai Bajnoka" címet, az I. II. III. helyezettek pedig oklevelet és érmeket kaptak.

A XV. Campus Sportfesztivál küzdelmeit a kispályás labdarúgótornán a Debreceni Egyetem csapata, az Egyetek nyerte. A 3x3-as férfi kosárlabdában a férfiaknál szintén a DE együttese, a Bajnokok reggelije, a nőknél pedig a Testnevelési Egyetem képviseletében a FourBros lett a győztes, míg a strandröplabdában címvédés történt, a tavalyi első, a Nyíregyházi Egyetem #eci elnevezésű csapata nyerte meg idén is a kupát.