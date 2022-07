Azt írják, az olasz toro.it, a Torino FC szurkolói oldala szerint a Debreceni VSC együttese is érdeklődik Samuele Lovaglio, a Torino 19 éves jobbszélsője iránt. A lap szerint az olasz klubnál jelenleg azon dolgoznak, hogy több olyan játékost is elhelyezzenek más csapatoknál azok közül, akik nem térnek vissza az első csapatba. Köztük van Samuele Lovaglio is. A 2002-es születésű jobbszélső első idényét töltötte a felnőtt futballban, először a Serie C-ben szereplő Fermana, majd a Serie D-ben szereplő Nuova Florida együttesét erősítette. A cikk szerzője szerint a Serie C-ben szereplő Viterbese csapata mellett a Debrecen is érdeklődik a fiatal játékos iránt, majd azt is hozzáteszik, hogy 2019-ben az Európa Liga selejtezőjében már megmérkőzött a Torino együttese a Debrecennel.

Samuele Lovaglio 2002. szeptember 28-án született Torinóban. A 179 cm magas, 73 kg súlyú játékos labdarúgó karrierjét a Juventus utánpótlásában kezdte, majd átkerült a Livorno, a Pro Vercelli, majd a Cuneo fiataljaihoz. 2019 nyarán távozott a Cuneotól, és a Torino U-18-as csapatához szerződött. 2021 nyarán kölcsönadták a Serie C-ben (harmadosztály) szereplő Fermana együttesének, majd januárban ismét kölcsönadták, ezúttal a Serie D-ben (negyedosztály) szereplő Nuova Florida csapatának. A szezon zárultával visszatért a Torino gárdájához.

Első felnőtt idényének őszi felében 6 mérkőzésen lépett pályára az olasz harmadosztályú (később kiesett) Fermana együttesében (175 perc játék), majd tavasszal 14 találkozón (1 gól és 2 gólpassz, 774 játékperc) jutott szóhoz az olasz negyedosztályú Nuova Florida gárdájánál. A Fermana csapatánál még játszott egy kupamérkőzésen, illetve a Nuova Florida együttesénél egy találkozón a bajnoki rájátszás során. Piaci értékét 50 ezer euróra becsüli a transfermarkt.de. Elsősorban a széleken bevethető, de játszott már támadó középpályásként és visszavont csatárként is.

A DVSC nem kommentál pletykákat, amennyiben változás történik a klubnál, arról a dvsc.hu oldalon számolnak be mindig.

HBN