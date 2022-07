Nemcsak a felnőtt gárda, hanem az NB III. Keleti csoportjában szereplő DVSC II. is megkezdi a 2022/23-as bajnoki idényt vasárnap. A kis Loki az újonc Körösladányi MSK együttesét fogadja július 31-én 11 órától a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen. Az igencsak megfiatalított keretnek nem lesz könnyű dolga a pontvadászatban, a gárda ennek megfelelően kemény munkával készült a rajtra. A felkészülésről és a várakozásokról a július elején kinevezett vezetőedzőt, Máté Pétert kérdezte a klubhonlap.

Máté Péter

Forrás: dvsc.hu

– Az eltervezett munkát maradéktalanul elvégeztük, szükség is volt erre, hiszen sok fiatal játékos került fel az NB III.-as csapathoz. Az edzések és a felkészülési meccsek során labdarúgóink megtapasztalhatták, milyen is a felnőtt futball. Nagy várakozással, pozitívan várjuk a bajnoki rajtot. Miután esetünkben igen fiatal együttesről beszélünk, megpróbáltuk a fiúkat erőnlétileg maximálisan felkészíteni, hiszen hasznos fegyverünk lehet a fiatalos lendület. Odafigyeltünk a motivációs munkára, hogy érezzék, jó teljesítmény bármikor lehet kopogtatni a felnőtt gárda ajtaján. Természetesen hangsúlyt helyeztünk a taktikai felkészülésre is, sok játékost néztünk meg több pozícióban, azt gondolom, kezd formálódni a csapat arculata, a csapatrészek kapcsolata – nyilatkozta a dvsc.hu-nak Máté Péter, aki megsüvegelendő játékospályafutás után immár vezetőedzőként készül a bizonyításra. A tréner az első forduló kapcsán elmondta: biztos, hogy a vendégek nagyon motiváltak lesznek, de az akarattal nem lesz gond a kis Loki esetében sem.

– Vélhetően minden csapat esélyesnek fogja magát titulálni ellenünk a bajnokságban, de én bízom benne, hogy győzelemmel tudunk kezdeni. Van elképzelésem a futballról, jól ismerem a DVSC filozófiáját, aminek természetesen meg kell jelennie a mi játékunkban is. Stabil védekezés mellett sok gólt szeretnénk szerezni – szögezte le a DVSC II. vezetőedzője.