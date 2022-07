A nemzeti együttesben 48 összecsapáson szereplő Csepregi Gabriella szerződtetésével bővült a válogatott játékosok száma a DEAC női futsalcsapatánál – adott hírt a klub honlapja. – A rutinos futsalos az előző nyolc esztendőben Olaszországban szerepelt, legutóbbi együttese a Femminile Molfetta volt. Új szerzeményünk hazánkban többek között a Miskolcot, a Győrt és a Hajdúböszörményt erősítette.

Foglalkoztatott a hazatérés a gondolata, bár úgy terveztem, hogy egy évet még légióskodom, de bizonyos okok miatt másképp alakult a sorsom. Üveges Katalin sokat mesélt nekem új csapatomról, és meggyőző volt, amiket mondott. Miskolci vagyok, szerettem volna közel lenni a városhoz, ezért is kapóra jött a DEAC ajánlata. Tudom, hogy a lányok tavaly és idén is megnyerték a bajnokságot és a Magyar Kupát, abban reménykedem, hogy a következő szezonban ismét összejön a duplázás. Olaszországban nagyon értékes tapasztalatokkal gazdagodtam, technikailag és taktikailag is rengeteget fejlődtem. Emellett gyönyörű helyeken járhattam, sok barátot szereztem, valamint kiváló edzőkkel dolgozhattam. Gyakorlatilag minden poszton játszottam már, de hátsó emberként érzem magam a legjobban a pályán – nyilatkozta Csepregi Gabriella, aki egy esztendőre kötelezte el magát.

A magyar válogatott az előző héten az Európa-bajnokság négyes döntőjében szerepelt, Frank Tamás szövetségi kapitány a Csupi becenévre hallgató futsalosnak is bizonyítási lehetőséget adott. – Sajnos az éremszerzés nem jött össze, ennek ellenére büszkék lehetünk arra, hogy ilyen erős mezőnyben képviselhettük a hazánkat. A harmadik helyért zajló mérkőzésen kicsit bátrabb játékkal talán legyőzhettük volna az ukránokat. A karrieremben fontos állomás volt ez a torna, ugyanis Portugáliában húztam magamra utoljára a nemzeti együttes szerelését – zárta mondandóját a 32 éves játékos.

Érdekesség, hogy Csepregi Gabriella masszőrként fogja segíteni a DEAC NB II.-ben érdekelt női labdarúgóegyüttesét.

