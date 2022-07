Nem csoda, hiszen jórészt ezekben a hetekben alakul ki az adott együttes játékoskerete, ami viszont alapjaiban határozza meg a társaság jövőbeni lehetőségeit és eredményességét. A sikeres átigazolási munka döntő mértékben megfontolt és tervszerű tájékozódást igényel, de szerepe lehet a szerencsés véletleneknek is, feltéve, hogy a keresleti és kínálati oldal eléggé közel esik egymáshoz. Ehhez hasonló módon zajlott le egy ígéretes fiatal csatár klubcseréje, aki az EHC Basel együttesből igazolt a DEAC csapatába - olvasható a DEAC honlapján.

Révész Marcell szélesebb körben kevésbé ismert Magyarországon, mivel a 2020-21-es szezon kivételével szinte végig a svájci bajnokságban hokizott, bár az imént említett idényben nyolc meccs erejéig belekóstolt az Erste Ligába is. A 22 éves csatár Veresegyházán született, a Drago Skorpiók csapatánál kezdte a hokit, majd az UTE-nél folytatta. Tizennégy évesen a 2014-15-ös idényben már a Basel Top Mini együttesében játszott, és bőven túllépte a pont/meccs átlagot, sőt, az U17-ben is szerephez jutott. A 2015-16-os szezonban a Basel és a Lugano U17-es csapata foglalkoztatta, magyar színekben pedig részt vett és két gólt szerzett a Divízió 1/B csoportos ifi világbajnokságon. A soron következő idényt a ZSC (Züricher SC Lions) U17-es együttesében abszolválta, a hazai szövetség meghívója is megérkezett, ám ezúttal az U20-as Divízió 1/B-s világbajnokságra. Ezen a tornán Marcellt a legjobb magyar játékosnak választották, ő pedig megszolgálta a kitüntető címet: 5 meccsen 9 pontot gyűjtött. Játszott a következő két junior vb-n, 2018-19-ben bronzérmet, egy évvel később aranyérmet szerzett csapatával. 2021-ben Miskolcra igazolt, 35 mérkőzést húzott le a szlovák elitben, tízet a magyar juniorban, miközben 3, illetve 10 pontot szerzett. Az idény legvégén kölcsönadták az Opten Vasasnak, náluk 8 találkozón 9 pontot termelt. A 2021-22-es szezon java részében az Alpesi Ligában induló VEU Feldkirch együttesét erősítette, 10 pontot átlagolt 34 találkozón, emellett Baselben hatszor kapott lehetőséget.

– Az átigazolási időszak kezdetén inkább a külföldről érkezett ajánlatokkal foglalkoztam. Több megkeresés is érkezett, de nem voltam velük megelégedve. Ügynökön keresztül léptem kapcsolatba az egyetemista csapattal, beszéltem a vezetőedzővel is. György József felvázolt egy koncepciót, ami azonnal megtetszett nekem, mert fókuszba helyezte az egyéni fejlesztést, én pedig a játék több elemében is szeretnék még fejlődni - mondta a fiatal játékos. – A DEAC már a múlt szezonban is erős volt, jó eredményeket produkált, és bízom abban, hogy az idén még erősebbek leszünk. Ami engem illet, a lehető legtöbbet szeretnék a srácoknak segíteni, szállítani akarom a pontokat! Remélem, sikerül jó pozícióban beérkezni a rájátszásba, és onnan még tovább lépni. Őszintén mondom, nagyon izgatott vagyok, alig várom az idénykezdést, azért is, hogy megtapasztaljam, milyen az élet Debrecenben.