Ahogy arról már röviden beszámoltunk, a magyar női futsalválogatott először szerepelt az Európa-bajnokság négyes döntőjében. A Portugáliában megrendezett múlt hétvégi eseményen a DEAC-ot Fülöp Diána, Horváth Viktória, Krascsenics Csilla, Torma Lilla, Tóth Nóra és Üveges Katalin személyében hat játékos képviselte, valamint Quirikó Vivien vezetőedző is helyet kapott Frank Tamás szövetségi kapitány stábjában.

A csapat az elődöntőben nem tudta borítani a papírformát, az esélyesebb luzitánok 6–0-ra nyertek. A mieink a vasárnapi bronzmeccsen már jóval szorosabb meccset játszottak, ám a győzelem ezúttal sem jött össze, Horváth Viktória kései találata a szépítésre (1–2) volt elég. Az Eb-t a spanyolok nyerték, akik büntetőkkel fektették két vállra a házigazdákat. A Hajdú-bihari Napló Quirikó Vivient kérdezte a tapasztalatokról.

– Az orosz együttes kizárása után, mint csoportmásodikot kértek fel minket a beugrásra, amit el is fogadtunk – elevenítette fel a szakember. – Ezt követően igyekeztünk felkészülni, pár napos összetartásokon vettünk részt, illetve az Eb előtt közvetlenül egy ötcsapatos horvátországi nemzetközi tornán végeztük el az utolsó simításokat. Sajnos ott többen is megsérültek, így nem is utazhatott velünk mindenki Portugáliába Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, mert a négyes döntő többi csapata mind magasabban jegyzett nálunk. A spanyolok és a portugálok abszolút kiemelkedtek, legutóbb is ők vívták a finálét, így a sorsolást látva sejtettük, hogy az ukránokkal kell majd megvívnunk a bronzéremért. A keleti szomszédaink is előrébb járnak nálunk, hiszen az ez előtti négyes döntőben is ott voltak – ismerte el.

Quirikó Vivien arra hívta fel a figyelmet, az eredmény ellenére nagyot küzdött, és helyt is állt a gárda a hazaiak elleni elődöntőn. Kiemelte Torma Lilla teljesítményét, ugyanis a debreceni kapus közel 40 védést mutatott be a mérkőzésen. A bronzcsatáról elmondta, jobban kezdtek keleti szomszédaink, látszott, hogy még a mieink előtt tartanak, de elismerte, maguknak is köszönhették a nehézségeket, mert álmoskásan kezdtek a lányok. Szünet után már jobban játszott a magyar csapat, de sajnos az egyenlítés nem sikerült.

– Összességében tisztesen helytállt az együttes – szögezte le. – Megnéztük milyen is a legmagasabb szint, és hogy hol lehet még fejlődni. A legfontosabb, hogy ezen a két gyors iramú mérkőzésen sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak a játékosok. Van hova fejlődni sebességben, meg egyébként mindenben. Nyilván az NB I. iramában nem közelíti meg ezt a szintet, a fejlődéshez minél több nemzetközi mérkőzést kell játszani klub, és válogatott szinten. Októberben már érkezik a következő Európa-bajnokság selejtezőköre, ahol a csehekkel, a szlovákokkal és a bosnyákokkal vagyunk egy csoportban. Nem egy bombaerős négyes, úgyhogy meg lehet célozni a kijutást. Nem lesz könnyű, de szeretnénk tovább folytatni a felkészülést, már kifejezetten az őszi selejtező tornára hangolva – taglalta.

Arról ugyancsak írtunk már korábban, hogy Quirikó Vivient választották az év edzőjének a DEAC gáláján. A szakember szerint az elismerés a játékosok munkájának köszönhető.

– A duplázásnak köszönhetően gondoltam, hogy felmerülhet a nevem a díj a kapcsán.

Ugyanakkor a klub szakosztályai közül több csapat is kiváló eredményeket ért el, remek szakemberek vezetésével. Nagy megtiszteltetés, hogy rám gondoltak, de ez az elismerés a csapat érdeme, akik egész évben úgy álltak hozzá az edzésekhez, a meccsekhez, aminek köszönhetően meg tudtuk védeni a címeinket – szerénykedett az edző.

A DEAC válogatott futsalosai számára is megkezdődik a pihenő. A tervek szerint egy háromhetes teljes leállást – még a strandfoci szezon is kimarad – követően július 25-én kezdi meg a gárda az alapozást. Augusztusban edzőtáborba megy a csapat, majd részt vesz a Tolnán megrendezett hagyományos Thelena Kupán is. Külföldi tornán is szívesen megméretné magát az alakulat, melynek lehetőségeit most mérik fel a vezetők. A bajnokság várhatóan szeptemberben rajtol majd el.

MSZ