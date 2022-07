Javában tart a DEAC NB III.-as együttesének felkészülése, Sándor Tamás vezetőedző immár negyedik hete sanyargatja a labdarúgókat. Az egyetemisták négy edzőmérkőzésen vannak túl, a kis Lokit, a Sényőt és az NB II.-es Kazincbarcikát legyőzték, egyedül a Békéscsaba tudta felülmúlni Papp Ferencéket. A hajdúságiak eddig három érkezővel erősítettek: Kónya Márk a középpályán, Aranyos Mózes a védelemben jelent majd segítséget, de a legnagyobb durranás kétségkívül a szerdán bejelentett Korhut Mihály leigazolása volt.

A Hajdú-bihari Naplónak Pöszmet Tibor sportigazgató beszélt a felkészülés eddigi menetéről. – Egy elég hosszú munka közepén tartunk, a stáb, játékosok, hetek óta keményen készülnek, a vezetők pedig már jóval régebb óta készítik elő a következő szezont – magyarázta. – A felkészülésben ott tartunk, ahol kell, a szakmai stáb megítélésé alapján jól dolgoznak a srácok. Több edzőmérkőzésen vagyunk már túl, ezek eredményeiből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni. A terhelés és a csapatépítés volt a legfontosabb szempont, ilyen szemmel nézve jól sikerültek, egyértelműen előrébb lépett a társaság.

Igyekeztünk megerősíteni a keretet, ez egyrészt megmutatkozik az új igazolásokban, illetve azokban a szerződéshosszabbításokban, amiket a jelenlegi keret nagy részével sikerült tető alá hozni.

Szerettük volna, hogy egy olyan gerince legyen a csapatnak, akikre hosszú távon is számíthatunk, és akik számíthatnak ránk. Sok próbajátékosunk volt, akik közül néhányat már bejelentettünk, és a napokban továbbiakat is bejelenthetünk. Korhut Misi megszerzése nagy fegyvertény volt, de nem ülhetünk babérjainkon, mert Székely Dávid távozásával egy gólerős támadót veszítettünk el, őt ebben az osztályban nagyon nehéz lesz pótolni. A helyére feltétlenül szeretnénk egy olyan csatárt hozni, aki nemcsak eredményes, hanem az összjátékból is kiveszi a részét, lehetőség szerint egy egyetemistát, akivel több évig számolhatunk majd – nyilatkozta Pöszmet Tibor.

A klubigazgató hozzáfűzte, a játékosok szerencsére jól érzik magukat a DEAC-nál, nem feltétlenül az anyagiak miatt maradnak a klubnál, hanem mert látják, hogy megbecsülik őket, és ezt a labdarúgók értékelik.

