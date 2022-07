A DEAC kardvívója, Battai Sugár Katinka idáig is töretlenül szállította a nagyobbnál nagyobb sikereket, azonban ezúttal minden eddigit felülmúlva felnőtt világbajnoki címet nyert. Az ifjú sportoló egyéniben a legjobb 32-es mezőnyig jutott, végül 24. helyen zárt a kairói vb-n.

A női kardcsapattal – Pusztai Lizával, Szűcs Lucával és Katona Renátával az oldalán – viszont megállíthatatlannak bizonyultak és aranyéremmel a nyakukban tértek haza.

A viadalt követően a friss világbajnok a HAON-nak elevenítette fel az Egyiptomban szerzett élményeket. Kezdésképpen elmondta, még nem igazán fogták fel, hogy milyen sikert értek el. – A lányokkal hétfő este találkoztunk és még mindannyian sokkban vagyunk a történtek után – árulta el, majd kitért a versenyre. – Az egyéni napon eléggé izgultam, feszült voltam, ez meglátszott a vívásomon is. A legjobb 16-ért folytatott küzdelemben Caroline Queroli volt az ellenfél, aki ellen még sosem vívtam korábban, ezért nem igazán éreztem az elején a ritmusát, úgyhogy a tapasztalatát kihasználva le tudott győzni – fogalmazott.

A világbajnok női kardcsapat (balról): Pusztai Liza, Katona Renáta, Szűcs Luca és Battai Sugár Katinka | Forrás: Magyar Vívó Szövetség

Az egyéni verseny után, egy pihenőnapot követően Battai Sugárék a csapattal bejutottak a negyeddöntőbe, másnap pedig jött a folytatás. – Úgy érzem, hogy végig kiegyensúlyozott voltam, és a többieknek nagyon jól ment. Az olimpiai nyolcadik hely után ezúttal is minimum elvárás volt magunk felé a legjobb nyolcas mezőny, de inkább az éremszerzésre hajtottunk – mondta. A sikeres elődöntőt követően a papírforma szerinti legjobb franciák vártak a lányokra. – Mindenki úgy állt hozzá, hogy legyünk felszabadultak és hozzuk ki magunkból, amit lehet és meglátjuk mi lesz belőle. Hihetetlen számomra, hogy aztán ennyire meg tudtuk őket fogni.

A kulcs az lehetett, hogy egész nap nagyon egységesek voltunk, támogattuk egymást,

illetve minden edzői tanácsot és taktikát betartottunk – vélekedett a friss világbajnok, aki a következő időszakban jól megérdemelt pihenőjét tölti majd.

Battai Sugár edzőjét, Dávid Lászlót is felkereste portálunk, hogy értékelje az egyiptomi versenyt. – Sugi nem ismerte Caroline Querolit –, aki ellen egyéniben a legjobb 32 között vívott – és mire ráérzett a vívására már nagy előnye volt a franciának. A személyében egy rutinosabb versenyzővel volt dolgunk és ez ilyen esetekben rengeteget számít. A csapatversenyen történtek függvényében azonban nagyon jó, hogy találkoztak, mert ez ellen a lány ellen a döntőben 5–3-as eredményt hozott. Ez volt Suginak az első felnőtt vb-je, és 19 évesen a 24. lett, ami nagyon szép teljesítmény – értékelt a DEAC szakembere.

Battai Sugár Katinka és Dávid László | Forrás: Dávid László-archív

A tréner is megerősítette, hogy csapatszinten a legjobb nyolc közé szeretett volna bejutni a magyar válogatott. – Ezt remek vívással sikerült kiharcolni, aztán az olaszok ellen új taktikát találtunk ki, amit fegyelmezetten betartottak a lányok, ezzel sikerült is meglepni az ellenfelünket. Aztán az elődöntőben úgy voltunk vele, hogy két párharcból egyet kell hozni az éremhez, de mind a kettőt megnyerték és így arany lett belőle. Fantasztikus teljesítményt nyújtott az együttes, a döntőben pedig a világelső franciákat verték meg, ami külön boldogságot jelent – mondta, majd hozzátette, biztosan kell még hozzá néhány nap, hogy ép ésszel felfogják, mi is történt velük.

Bakos Attila