Kenéz Csaba Körmendről, Várszegi Ádám a Vasas Akadémiától, míg Hőgye Patrik a PVSK-tól érkezik a cívisvárosba – számolt be róla a klub honlapja. A 2002-es születésű Kenéz Csaba az előző szezont az ezüstérmet szerző EGIS Körmend együttesénél töltötte, az előttünk álló idényben kölcsönben fog a DEAC-ban szerepelni. Az 1-es és 2-es poszton bevethető játékos az első csapat keretéhez érkezik, de nagy szerep vár majd rá az NB I/B Piros csoportjába feljutó U23-as együttesben is. A tehetséges hátvéd egyébként a szintén a DEAC-ban pallérozódó Kovács Ákos unokatestvére.

A leginkább a kiscsatár poszton otthonosan mozgó Várszegi Ádám a Vasas Akadémiáról érkezik, a május végén Debrecenben rendezett Nemzeti Fiú Juniorbajnokság döntőjében ezüstérmet szerzett, a szezon során végig csapata egyik legjobbja volt. Ádám jelenleg az U18-as válogatottal készül az Európa-bajnokságra, rá elsősorban a másodosztályban szereplő U23-as csapatunkban és az U20-ban számít majd a szakvezetés, de természetesen már jövőre is nyitott lesz az út előtte is az A csoportos kerettagsághoz.

Hőgye Patrik az NB I/A-ból kieső PVSK együttesétől érkezik, korosztálya egyik legnagyobb tehetségének tartják, nem véletlenül mutatkozhatott már be 16 esztendősen az első osztályban. A 2005-ös születésű hátvéd fiatal korából adódóan még szerepelhet az Akadémia U18-as gárdájában, valamint Andjelko Mandics is számol majd vele a B csoportos csapatban, de természetesen David Dedek is bármikor felhívhatja az NB I/A keretébe.

– Azok után, hogy az előző évben sikerült kiharcolnunk a Piros csoportba való feljutást, mindenképpen szerettük volna megerősíteni a keretünket. Olyan tehetségekben gondolkodtunk, akikben az első osztályú karrier lehetősége is benne van, ezért esett a választás erre a három fiatalra. Az akadémián továbbra is feladatunk, hogy megfelelő versenyzési lehetőséget és képzést biztosítsunk az ország minden részéről érkező tehetségnek – mondta a három fiatal érkezése kapcsán Berényi Sándor, a DEAC Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója.

