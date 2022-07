A következő idényben is két külföldi szerepelhet a férfi futsal NB I.-ben rajthoz álló csapatokban. A DEAC együttese él ezzel a lehetőséggel, ugyanis ahogy korábban jelezték, Thiago meghosszabbította a szerződését, míg Deiby Arango Kolumbiából tette át a székhelyét Debrecenbe. A 26 esztendős légiós eddig csak hazájában szerepelt, legutóbbi állomáshelye a Leones de Narino volt - írja a deac.hu.

– Ez a klubváltás fontos lépés a karrieremben, mivel korábban még nem játszottam külföldön. Ezt megelőzően is akadtak Kolumbián kívüli kérőim, de végül egyik esetben sem született meg az egyezség, most örülök, hogy összejött a megállapodás. A DEAC több mérkőzését is visszanéztem a Youtube-on, és a látottak megerősítettek abban, hogy egy ütőképes együtteshez írtam alá. Az NB I.-ről szintén jókat hallottam, egy erős és színvonalas bajnokságban bizonyíthatok. A cselezőkészségemet, illetve a gyorsaságomat tartom a két legfőbb erősségemnek. Minél jobb teljesítménnyel szeretném segíteni a csapatot abban, hogy a lehető legelőkelőbb helyen zárjon – nyilatkozta Deiby Arango.

Történelminek is nevezhetjük ezt a transzfert, mivel korábban még nem szerepelt kolumbiai futsalos a debreceni alakulatban.