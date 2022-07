Az NB III.-as Sényő (8-0) után szombaton egy NB I.-es együttes ellen lépett pályára a Loki felkészülési mérkőzésen. Együttesünk a fővárosban a jó erőkből álló Vasas otthonában vendégszerepelt, és kemény találkozót vívott – tudatta a klub honlapján.

A meccs sérüléssel kezdődött, a 9. percben Cipf fejbe rúgta Manriquét, aki fejsérülést szenvedett, és eleredt az orra vére, le is kellett cserélni, helyére Ferenczi János állt be.

Forrás: dvsc.hu

A hazaiak igencsak keménykedtek, az első félidő felénél a fiatal Farkas Tamás is megsérült, őt Szécsi Márk váltotta. A 25. percben megszerezte a vezetést a Vasas, Vida jobb oldali beadása után a lesgyanús pozícióban lévő Bobál fejelte 10 méterről a labdát a léc alá (1-0). A szünetig több gól nem esett.

A második játékrészre beállt Hrabina, Sipos, Charleston, Varga, Bódi, Bévárdi, Dorian Babunski és Major is, a Loki pedig igyekezett egyenlíteni. Volt is lehetősége a csapatunknak, azonban Jova többször is jól avatkozott közbe. A hajrában aztán kiderült, hogy az első félidőben esett gól el is döntötte a mérkőzést.

Forrás: Picasa / dvsc.hu

A DVSC az összecsapás után Ausztria felé vette az irányt, ahol jövő hét vasárnapig edzőtábor vár a Joao Janeiro vezetőedző tanítványaira. Ez idő alatt több nemzetközi felkészülési összecsapást is vív a gárda, elsőként jövő hét csütörtökön a ciprusi első osztályú Arisz Limasszol ellen.

Vasas-DVSC 1-0 (1-0)

Felkészülési mérkőzés

Fáy utcai Sportcentrum, zárt kapuk mögött, vezette: Takács.

Vasas: Jova – Szilágyi Z., Litauszki, Baráth B., Deutsch – Cipf, Pátkai, Vida M., Sztojka – Bobál G., Géresi. Csere: Uram (kapus), Márkvárt, Hidi M., Katona, Faragó, Kapornai, Szilágyi Sz., Pekár, Szalai. Vezetőedző: Kuttor Attila.

DVSC: Gróf – Baranyai, Dreskovic, Deslandes, Manrique – Baráth P., Dzsudzsák – Farkas T., Kundrák, Sós – Rácz B. Csere: Hrabina, Erdélyi B. (kapusok), Kusnyír, Sipos, Charleston, Ferenczi, Varga J., Bódi, Szécsi, Dorian Babunski, Bévárdi, Major. Vezetőedző: Joao Janeiro.

Gól: Bobál G. (25.).