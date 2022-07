Mint ahogy arról beszámoltunk, a DEAC futsalosai két kategóriában is legjobbnak bizonyultak az elmúlt esztendőben. Az egyesület szezonzáró gáláján Quirikó Vivient választották a legjobb edzőnek, míg az év szakosztálya a futsal lett. Az eredmény papírformának is mondható, hiszen a női futsalcsapat megvédte elsőségét a bajnokságban és a kupában is. A díjakat a csapat képviseletében Pócsik Lívia, Czégény Zsuzsánna és Nagy Anikó vették át, a Napló utóbbit kérdezte a sikerekről.

– A nyáron változások történtek a klubnál, a bajnoki cím után többen eligazoltak, a helyükre pedig fiatal, rutintalan játékosok érkeztek, akiket be kellett építeni a csapatba – idézte fel a futsalos. – Emiatt a felkészülés alatt nem beszéltünk arról, hogy meg tudjuk ismételni a duplázást. Természetesen azon voltunk, hogy sikerüljön, de ezt igazán csak a szezon közepén hittük el, hogy megvalósulhat. A szezon harmadik fordulójában csúnya vereséget szenvedtünk az Astrától hazai pályán, az volt az a pillanat, amikor rájöttünk, fel kell ébrednünk ahhoz, hogy egyáltalán dobogóra állhassunk. A fordulópontként a novemberi Tolna elleni hazai 6–1-es győzelmünket tekintem, akkor hittük el, hogy meg lehet a címvédés.

Két éve érkeztem a DEAC-hoz, az első idényemben még nem éreztem magam a csapatban annyira fontos szereplőnek, viszont a mostani kiírásban ez változott

– elemezte Nagy Anikó, akinek célja, hogy minél meghatározóbb tagja legyen a gárdának, a lányokkal pedig ráhajtanak a „tripla duplára”, azaz zsinórban harmadjára is megpróbálják begyűjteni a kupa-, és a bajnoki aranyat is.

MSZ