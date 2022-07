A 28 éves, 190 cm magas futballista középhátvédként és védekező középpályásként is bevethető, értékét a mértékadó Transfermarkt jelenleg 300 ezer euróra becsüli - olvasható a DVSC honlapján.

Dusan Lagator pályafutása során alapember volt többek között a szerb Cukaricki, az orosz Szocsi és a lengyel Wisla Plock együttesében is, utóbbi csapatban 48 mérkőzésen védő létére 4 gólt is szerzett. Érdekesség, hogy a felnőtt montenegrói válogatottban éppen a magyar nemzeti csapat ellen mutatkozott be 2019 szeptemberében.