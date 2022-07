Az NB III. rajtjára hangoló DEAC futballcsapata szombaton a Sényővel játszott edzőmeccset Pallagon. Sándor Tamás együttese az előző héten a kis Lokit 5-0-ra verte, míg ezúttal 7-4-re diadalmaskodott – tudatta a klub honlapján.

A mai találkozón korán megszereztük a vezetést, hiszen Szabó Levente már a nyolcadik percben beköszönt. Az első félidő derekán aztán Trencsényi Bence duplázta meg a fórunkat, majd gyors gólváltás jött, előbb Sándor Tamás, kicsit később pedig Schmidt Péter ünnepelhetett. A szünetig még egy találatot láthattunk, a 36. minutumban Szabó Levente élt a helyzetével.

A második játékrész elején Trencsényi kétszer is túljárt a sényői kapuvédő eszén, így már 6-1-re vezettünk. Ezt követően ellenfelünk kicsit felzárkózott, ugyanis Kapacina Kevin duplázott (egyik alkalommal egy tizenegyest lőtt be), valamint Orosz Máté is megvillant. A 7-4-es végeredményt a csereként beszálló Mido Alrubaye állította be. A 17 esztendős Midóról azt érdemes tudni, hogy az előző idényben az U19-es csapatunkban kapott bizonyítási lehetőséget.

– Az első hatvan percben nyújtott teljesítményünkkel elégedett vagyok, nagyon jó ritmusban futballoztunk. Annak nem igazán örülök, hogy a második félidőben három gólt is kaptunk. A meccs végén már főleg fiatalok és próbajátékosok voltak nálunk a pályán, de ez nem lehet mentség a gyengébb védekezésre. Akadtak azért nekik is jó megoldásaik, többször szép támadást vezettek. Nyilván örülünk a két győzelemnek, de messzemenő következtetéseket ezekből nem szabad levonni, ám a játékunk bizakodásra adhat okot. A jövő héttől már szerda-szombat ritmusban jönnek az edzőmeccsek – nyilatkozta Sándor Tamás vezetőedző.

DEAC-Sényő 7-4 (4-1)

Felkészülési mérkőzés

Gólszerzők: Szabó L. (8., 36.), Trencsényi (27., 52., 56.), Sándor T. (33.), Mido Alrubaye (72.), ill. Schmidt (34.), Kapacina (67., 77.), Orosz Máté (78.)

A DEAC összeállítása: Ratku – Soltész, Ujvárosi, Orosz – Lakatos, Kónya, Sándor, Rauf – Bereczki, Szabó L., Trencsényi.

Csereként pályára lépett: Tóth D., Bökönyi, Jankelic, Horváth T., Varga B., Mido Alrubaye, Karika, Béke, Papp F.

Vezetőedző: Sándor Tamás.