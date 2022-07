Hazatért Balatonboglárról a DVSC csapata, az edzőtábor után hétfőig pihenőt kaptak a játékosok. Sajnos a péntekre ütemezett, Siófok elleni felkészülési meccs néhány pozitív Covid-teszt miatt elmaradt, de így sem maradt mérkőzés nélkül a csapat, a debreceni lányok kedden 30–25-re nyertek a Mosonmagyaróvár ellen.

– Nagyon gyorsan elteltek a boglári napok, hiszen az edzések közti időszakok jelentős részét is közösen töltöttük, így csapatépítésnek is kiváló volt az edzőtábor – mondta a hazaérkezés után a Mosonmagyaróvár ellen hét gólig jutó balszélsőnk, Petrus Mirtill. – Talán a szerda délelőtti edzés volt a terhelés csúcspontja, az előző délutáni meccs után fáradtak voltunk, s nagyon kemény terhelést kaptunk. Az erőnléti edzőnknek küldött visszajelzések alapján szinte mindenki tízesre értékelte az itt elvégzett munkát.

Sajnáljuk, hogy nem tudtunk pénteken játszani, de a Mosonmagyaróvár elleni találkozó így is nagyon hasznos volt, egy jó csapat ellen tudtuk felmérni, hogy hol tartunk, milyen állapotban vagyunk.

Aztán csütörtökön jöttek a pozitív tesztek, meglepett minket a dolog, de inkább most essünk át ezen a problémán, mint később. A pályán és a pályán kívül is szépen alakul a csapat, a hétvégi pihenő után hétfőn újra nagyon kemény edzés vár ránk. De nem szeretnék panaszkodni, most ennek van itt az ideje, ahogy közeledik a bajnoki rajt, majd visszaveszünk a terhelésből – mondta el a klub hivatalos oldalán a Petrus Mirtill.

Forrás: Kovács Péter

Jövő héten hazai környezetben folytatja a felkészülést a gárda, s a hét zárásaként pénteken a bajnoki ezüstérmes, Magyar Kupa-címvédő Ferencvárost fogadják a Hódosban, délután 15 órától.

HBN