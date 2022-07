Embert próbáló, gyakran hálátlan feladatokat kell megoldani a második számú kapusoknak a jégkorong sportágban – olvasható a DEAC honlapján. Amikor egy folyamatban lévő mérkőzésbe kell beugrani, előfordul, hogy minimális bemelegítés után kell jégre lépni, ahol aztán mindenki a maximális teljesítményt várja el tőlük. A DEAC második számú hálóőre, Gönczi Lajos, biztosan jónéhány érdekes történetet tudna ezzel kapcsolatosan felidézni, bár a klubnál eddig sem feledkeztek meg arról, hogy lehetőséget biztosítsanak mindkét kapusnak.

A 2000-es születésű Gönczi Lajos a DHK-nál érett kiváló kapussá, a 2015-16-os szezonban 9 meccsen jutott szóhoz az ifik között. A 2016-17-es idényben néhány meccs erejéig számításba vették az osztrák juniorban és az ifiben is a Debrecen és a Miskolc vegyes csapatában, de az idény java részét sérülés miatt ki kellett hagynia. A következő szezonban az osztrák juniorbajnokságban is szerepet kapott, 14 meccsen lépett a jégre és 90 százalék feletti védési hatékonysággal teljesített. A 2018-19-es idényben először védte a DEAC hálóját, miközben párhuzamosan 20 meccset kapott az EBYSL-ben is. 2019-20-tól már csak a felnőttek között láthattuk viszont. Egymás után két idényben 4-4 meccsen jutott szóhoz, alulról súrolva a 90 százalékos védési hatékonyságot. Az elmúlt idénye volt a legjobb, összesen 7 alkalommal került be a csapatba, 91,6 százalékon teljesített.

A kiváló kapuvédőt a tavalyi idény tapasztalatairól, a következő szezon terveiről kérdezték, amiről így nyilatkozott.

– A múlt szezonban történt edzőváltás pozitív hatást gyakorolt az egész csapatra. Én személy szerint úgy éreztem, hogy elnyertem az új vezetőedző bizalmát, aminek hatására a motivációm és az önbizalmam jelentősen megnövekedett, az edzéseken és a meccseken egyaránt. Valamennyi játékos megkapta a bizalmat, ezáltal megnőtt a csapattársak magabiztossága és motivációs szintje is, amit jó lenne átvinni a következő szezonra. A tavalyi idény elején volt egy gyengébb periódusunk, ám ha nehezen is, de sikerült ezen a szakaszon túljutni, a bajnokság második felében pedig már nagyon együtt voltak a srácok. Ennek köszönhető, hogy másodszor is mi emelhettük magasba a Magyar Kupát. Várakozásaim szerint jó szezonunk lesz, remélem, sikerül majd bekerülni legalább a rájátszásba. Ezért nyilván sokat kell még dolgozni, de a munkát vállaljuk – zárta Gönczi Lajos.