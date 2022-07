A DEAC futballistái hétfőn megkezdték a felkészülést, a hetet pedig a DVSC II. elleni edzőmeccsel zárták. Sándor Tamás vezetőedző több próbajátékosnak is lehetőséget adott a Pallagon megrendezett találkozón - írja a deac.hu.

Már az elején próbálta átvenni a DEAC a kezdeményezést, többet birtokolták a labdát. A szünethez közeledve gólokban is megmutatkozott a fölényük. Először Soltész János vette be az ellenfél kapuját, nem sokkal később Szabó Levente vágott be egy szabadrúgást, majd Jankelic Iván szép tekerése a jobb felsőben kötött ki.

A szünetben sorcserét hajtottak végre, a gólgyártás pedig folytatódott. Előbb Varga Balázs passzából Horváth Tamás köszönt be, a végeredményt pedig Bökönyi Adrián állította be az 58. percben.

Az együttes ilyen arányban is teljesen megérdemelt győzelmet aratott.