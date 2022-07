A Debreceni VSC labdarúgócsapata vasárnap délután egy jótékonysági felkészülési meccsen 1–0-ra legyőzte az ukrán első osztályú Veres Rivne gárdáját. A Nagyerdei Stadionban lejátszott találkozó egyetlen gólját a hazai csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs szerezte szabadrúgásból.

Dzsudzsák Balázs | Forrás: Czinege Melinda

A mérkőzést követően a 108-szoros válogatott futballista értékelt a HAON-nak. – Parázs összecsapás volt, de szerintem jól mentünk bele a párharcokba. A bajnoki rajt előtti utolsó meccsünk volt ez, és szerintem teljes mértékben elérte a célját. Örülök, hogy már azt az arcunkat mutattuk, amit az idény során is szeretnénk. Agresszívak voltunk, helyzeteket dolgoztunk ki, és nagyrészt betartottuk azokat az utasításokat, amiket kért tőlünk a mester – fogalmazott, majd hozzátette, támadásban lehet még mit javítani, de biztos benne, hogy ez meg is fog történni.

Nem sikerült rosszul ez a meccs, az eddigiek közül talán most néztünk ki a legjobban

– ezt már Ferenczi János, a Loki játékosa mondta. – Voltak persze hibáink, de összességében elégedett vagyok. Jó pályán játszottunk remek közönség előtt, akik olyan hangulatot teremtettek, mint egy igazi bajnokin. Kiváló ellenfelet győztünk le, úgyhogy büszkék lehetünk a teljesítményünkre – mondta a játékos, aki ezúttal nem védőként, hanem támadó szélsőként kezdett. – Meglátjuk, hogy a mester hol számít majd rám, ezúttal szerintem ki akarta próbálni, hogy egy sorral fentebb „hogy nézek ki”. Vissza kell még szoknom erre a pozícióra, de azon dolgozom, hogy minél hamarabb sikerüljön – hangsúlyozta.

Az ellenfél klub, az ukrán Veres Rivne utánpótlás-bajnokságot szervez Rivne városában, ehhez a kezdeményezéshez járult hozzá a DVSC pénzadománnyal, sport- és higiéniai szerekkel, illetve a szurkolók közötti adománygyűjtéssel. – Amikor kitört a háború, akkor a csapat gyűjtött a rászorulóknak, most pedig a klub is megtette ezt. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és remélem, hogy másokat is arra sarkal, hogy cselekedjenek hasonlóképpen – fejezte ki véleményét Ferenczi János.

Joao Janeiro | Forrás: Czinege Melinda

A nemrégiben kinevezett vezetőedző, Joao Janeiro szerint nem számít, hogy hol tartanak az idényben, folyamatosan fejlődniük kell. A mostani meccs kapcsán elégedett volt a védekezésben mutatott teljesítménnyel azonban úgy véli, hogy a támadásokon még sokat kell dolgozniuk.

A DVSC vasárnap kezdi meg a szereplést a 2022-2023-as bajnoki idényben, akkor Kisvárdára látogat az együttes.

Bakos Attila