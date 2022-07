A debreceni U17-es női kosárlabda-világbajnokság csoportkörének első két fordulója után a magyar válogatott 100 százalékos teljesítménnyel áll a kvartettje élén, és az utolsó fordulótól függetlenül meg is nyerte csoportját. A lányok szombaton Belgiumot győzték le 55–39-re, vasárnap pedig a japánokat verték 79–55 arányban.

Völgyi Péter szövetségi edző már előzetesen is felhívta a figyelmet arra, hogy mekkora különbség várható majd a két ellenfél stílusa között, ami be is igazolódott. A szakember a vasárnapi találkozót követően értékelt a Hajdú-bihari Naplónak. – Elment egy egész negyed mire a lányok a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy milyen is a japán védekezés. Az működött igazán, amikor higgadtan be tudtuk juttatni a labdát a gyűrű alá és első szándékból befejeztük a támadást, vagy kiadtuk és azokból jöttek az üres dobások. Onnantól kezdve, hogy ezt az egyensúlyt megtaláltuk magabiztosan elléptünk az ellenféltől. A japán csapat játékában azonban mindig benne van az, hogy pár perc alatt, gyorsan visszajönnek a meccsbe, ezt szerettük volna megakadályozni – jegyezte meg.

A tréner úgy véli, hogy az együtteséből mindenkinek voltak jó momentumai, azonban még mindig van lehetőségük a fejlődésre. A keddi, Mexikó elleni összecsapás kapcsán elmondta, hogy tervei szerint több időt fognak a parketten tölteni azok, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak.

A japánok elleni összecsapás után a mieink eddigi legeredményesebb játékosa, Toman Petra is értékelt. – Nagyon jó meccs volt ez is, tudtuk, hogy mi a tétje a meccsnek és azt is, hogy mindent bele kell adnunk a siker érdekében. Ez a győzelem igazi csapatmunka volt – mondta, majd rátért a következő összecsapásra. – Mindig a következő mérkőzés a legfontosabb, és az rengeteget jelent, hogy jó hangulatban várhatjuk az utolsó csoportmeccsünket – fogalmazott.

Az A-jelű kvartettben szereplő magyar válogatott tehát Belgiumot és Japánt is magabiztosan verte, s mivel Mexikó mindkét előbb említett csapattól vereséget szenvedett, ezért Völgyi Péter együttese a keddi, 17 óra 30 perctől kezdődő közép-amerikaiak elleni összecsapástól függetlenül megnyerte csoportját.

BA