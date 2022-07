Ahogy arról a Haonon már beszámoltunk, már a negyedik fordulót rendezték a Tikkadt Szöcske Hajdú-Bihar Megyei Strandröplabda Bajnokságban a hétvégén. Mivel a hét fordulós sorozat már túl van felén, az eddigi tapasztalatokról kérdeztük Szombathy András fő szervezőt.

– A látogatottság szépen ível felfelé, különösen az U18-as lány kategória volt jó ötlet, hiszen ott több egyesületből nagyon sok pár jelentkezik – adott helyzetjelentést a szakember. – Általában mindig tízen fölül van a jelentkezők száma, de volt már, hogy 18 páros volt egy fordulóban. Az állandó szereplők, a Hajdúböszörményi Torna Egyesület, a DEAC, és az Eötvös DSE sportolóin felül jöttek Berettyóújfaluból, Szlovákiából, és Kunhegyes is több csapattal szokott indulni. De a férfi és női párosok látogatottságával is meg vagyunk elégedve, szerencsére eddig az időjárás eddig kegyes volt hozzánk. Mint minden olyan versenynek, ami több évet megél, ennek is feklődik a minősége, hiszen aki csak egy-egy fordulóba nevez, és nincs sikerélménye, az nem igazán jön még egyszer.

Ez nem egy professzionális torna, tehát gyakorlatilag mindenfajta játéktudással rendelkező sportoló szerepelhet benne.

De mint az összesített pontversenyben is látszik már, négy forduló után is jóval harmincon felül van a kategóriánként a résztvevők száma. Akik stabilan jártak az elmúlt években, azok most is ott vannak, és az élmezőnyben vannak. Reméljük, hogy megmarad a látogatottság, és izgalmas, minőségi mérkőzések lesznek a hátralévő három fordulóban is – bizakodott a Szombathy András.

A röplabdásoknak már a hétvégén javíthatnak az eddigi eredményeken, hiszen visszatér a verseny Berekfürdőre, ahol immár az ötödik fordulót rendezik. Szombaton a női és férfi párosok, valamint az U18-as lányok, míg vasárnap a vegyes párosok tagjai regisztrálhatnak a strand főbejáratánál 8 és 9 óra között.

A Haon az Eötvös DSE helyzetéről is kérdezte Szombathy Andrást, aki elmondta, hétfőn volt a nevezési határidő a női röplabda NB I.-re., azaz ekkor dőlt el a Magyar Röplabda Szövetségben, hogy hány csapat adta be a jelentkezését a sorozatra. Ha minden jogosult gárda jelentkezett, akkor csak az NB II.-ben indulhatnak debreceniek, egy együttes visszalépése esetén feltehetően a Kispestnek fogják felajánlani azt a helyet, mivel ők osztályozón bukták el az NB I.-es szereplés lehetőségét. Ha két csapat nem nevezett akkor lehet nekünk esélye az Eötvösnek, mutatott rá a szakember.

MSZ