A meccs első helyzetét a Loki alakította ki, az 5. percben Dzsudzsák Balázs szöglete után Varga József csúsztatott a kapu mellé. A 12. percben ártalmatlan szituációban Manrique kezére pattant a labda egy fejes után, a bíró némi meglepetésre büntetőt ítélet, amit Müller értékesített is (1-0). Viszonylag gyorsan hátrányba került tehát a DVSC, de összességében partiban volt a letámadást sokszor erőteljesen alkalmazó osztrákokkal, ziccerig jó ideig egyik gárda sem jutott - írja a dvsc.hu.

Az első félidő második felében is kiegyenlített volt a játék, sőt, a végére a debreceni csapat kerültek mezőnyfölénybe. A 36. percben egy újabb kézre pattanó labdánál a Loki is kaphatott volna egy 11-est, de a játékvezető azt nem óhajtotta befújni. A 42. minutumban Meldin Dreskovic előtt adódott lehetőség, de 9 méterről fölé lőtt, a hosszabbításban Sylvain Deslandes is fölé fejelt. A pihenőre így WAC-előnynél vonultak a csapatok.

A második játékrész DVSC-próbálkozásokkal kezdődött, azonban nagyobb helyzetet ekkor nem sikerült kialakítani. A 64. percben aztán majdnem kiegyenlített a Debrecen, egy Dzsudzsák-szögletet követően Dorian Babunski kevéssel fejelt mellé. Rögtön ezután jött a képletes hideg zuhany a nyári melegben, egy gyors kiugratás után Vergos ziccert értékesítve megduplázta a Wolfsberger AC előnyét (2-0).

A mérkőzés utolsó szakaszában a Loki mindenképp igyekezett gólt szerezni, ám bő negyedórával a vége előtt két Babunski-lehetőség is kimaradt. A 90. percben viszont betalált a DVSC, miután Sós Bencét buktatták a 16-oson belül. A büntetőt Dorian Babunski magabiztosan lőtte be (2-1). A vége így is vereség lett, de kétségtelenül hasznos, a felkészülést jól szolgáló találkozó volt.