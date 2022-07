Bondár Anna elsőként jutott a franciaországi Contrexeville-ben rendezett Grand Est Open 88 elnevezésű salakos tenisztorna negyeddöntőjébe. A Hajdúszoboszlói SE versenyzője hétfőn a brazil Laura Pigossit búcsúztatta 6:4, 6:2 arányban, ezt követően a legjobb 16 között pedig a német Lena Papadikis várt rá. A magyar hölgy ebben a párharcban is esélyesnek számított, hiszen ő maga jelenleg a világranglista 64., míg ellenfele a 320. helyén állt. Ennek megfelelően nem is hagyott kétséget afelől, hogy melyikőjük a jobb játékos, és 6:2, 6:2-vel két szettben újabb győzelmet aratott. Bondár Anna az adogatás és a fogadás tekintetében is jócskán fölülmúlta vetélytársát. A HSE teniszezője így két meccs után vesztett szett nélkül áll és várja a következő fordulót.

