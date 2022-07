Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Puskás Lajos kispályás labdarúgó tornát Tetétlenen. Dr. Puskás Lajos a Lokit labdarúgókén, és edzőként is szolgálta, a Vasas színeiben pedig két magyar bajnoki címet is ünnepelhetett, emellett MNK-győztes, kétszeres KEK-győztes is a piros-kékekkel. A település legíresebb szülötte ezúttal sem hagyta ki a tornát, így saját szemével győződhetett meg róla szombaton, hogy Tetétlenen továbbra is szeretik a labdarúgást. A hétszeres válogatott egykori támadó nem érkezett üres kézzel, egy, többek között a korábbi világklasszis vízilabdázó, Faragó Tamás aláírásával is ékesített labdát hozott magával.

Forrás: Tóth Imre



Lukács Ákos fő szervező a Hajdú-bihari Naplónak elmondta, a torna egyik célja, hogy a népszerűsítse az amatőr férfi és női labdarúgást, valamint összefogja a helyi, illetve a környékbeli települések sportot szerető embereit.

– Első alkalommal, három éve még teremtornaként rendeztük meg eseményt. Tavaly már az általános iskola udvarán lévő sportpályán tartottuk meg a kupát, és olyan sok csapat vett részt rajta, hogy két napig zajlott a küzdelem. Idén kilenc együttes jelentkezett, így szombat délelőtt a csoportmeccseket rendeztük 1x18 perces játékidővel, délután pedig a helyosztókat, ahol a bronzmeccs és a döntő már 2x10 perces volt. Azért hívtam életre a tornát, mert sajnos Tetétlenen évek óta nincs focicsapat, így szerettem volna, ha a labdarúgást szerető fiatalok és idősebbek, baráti társaságok tudjanak sportolni – nyilatkozta Lukács Ákos, aki elmondta, már ennyi idő alatt is elterjedt a rendezvény híre, hiszen idén érkeztek játékosok Nyíradonyból, de érdeklődtek Szolnokról, és Budapestről is a torna iránt.

Eredmények: I. Kotu Kartell ( Báránd) II.Körösszakál CKÖ ( Körösszakál) III. Oláh Team ( Püspökladány) VI. LocalGold Kft. ( Nyíradony) Egyéni díjazottak: Gólkirály: Bajnók Imre Legjobb kapus: Molnár Tibor Legrutinosabb játékos: Horváth Imre Legjobb fiatal játékos: Tóth Benjámin Legjobb játékos: Csiki László Büntetőrúgó verseny győztese: Bajnók Imre Fair Play csapatdíj: Arany Ászok ( Püspökladány)

A díjakat Lukács Krisztián ( Hajdúszoboszló Herkules SE, elnök), Tőkés Róbert (Start SE, elnök), Fülöp Károlyné alpolgármester, Varga Zsuzsánna képviselő, valamint Puskás Lajos adta át.

MSZ