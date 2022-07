Szerződtette a DVSC a bissau-guineai és portugál kettős állampolgár Saná Gomest; a 22 éves robbanékony játékos balhátvédként és a középpálya bal oldalán is bevethető, pályára lépett már az afrikai ország felnőtt válogatottjában is – tudatta a DVSC július 28-án. Mint írták, az igen tehetséges futballista egy ideje már a Lokival készül, pályára lépett a Nyíregyháza, majd a Veres Rivne elleni felkészülési mérkőzésen is. Értékét a mértékadó Transfermarkt jelenleg 250 ezer euróra becsüli.

Saná Gomes jó nevű portugál klubokban nevelkedett, az Estoril, a Leiria és a Braga együtteseiben. A felnőtt futballban az örmény FC Noah csapatában bizonyított, ahol az elmúlt szezonban 25 bajnokin 6 gólpasszt is kiosztott (ezzel a pontvadászat legjobb előkészítője volt), valamint játszott az Európai Konferencia Liga selejtezőjében.