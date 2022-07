– Bár ellenzéki pozíciót foglalunk el a közgyűlésben, mi is aggódunk a Lokiért, azt szeretnénk, hogy minél jobb sportteljesítményt érjen el és minél inkább elvigye Debrecen jó hírét. A mostani bejelentést, miszerint egy külföldi gazdasági-pénzügyi befektető érkezett, azzal vezették fel, hogy új korszak kezdődik a Loki életében. Ezzel nincs is semmi gond, de az előző korszakot le kellene zárni. Ugyanis nagyon rövid időn, szűk másfél éven belül ugyanezt a felvezetést már hallottuk. Amikor Szima Gábornak el kellett adnia a Lokit, akkor is azt mondták, új korszak kezdődik a Loki életében, mégpedig társadalmasítani kell azt, tehát minél inkább a debrecenieké legyen – idézte fel Gondola Zsolt Zoárd. Mint mondta, a CFDE támogatta a szisztémát, hogy egyesületként működjön a Loki és a helyi lokálpatrióta erők vegyék a kezükbe az irányítását; sőt, ez nagyon is egybecseng azzal, amit a CFDE képvisel.

– Egyértelmű volt a cél, hogy hosszú távon minél inkább a debreceni vállalkozók vállalják a költségeket. Ez a társadalmasítás most, másfél év után, mint szisztéma jónak mondható, de egyébként nem működött – vont mérleget az önkormányzati képviselő.

– A debreceni nagyvállalkozók szégyelljék magukat! Amit meghirdettek, hogy Szima Gábortól a debreceni vállalkozói kör átveszi és majd finanszírozza a Lokit, ez megbukott. Azért vagyunk a VIP bejáratnál, hogy virtuálisan le is zárjuk előttük, kérjük, a többi bejáraton fáradjanak be a meccsekre, ha érdekli még őket – vélekedett a képviselő. Megjegyezte, voltak, akik adtak pénzt az egyesületbe, nagyobb összeget is, de önmagában ez a vállalkozói réteg leszerepelt.

– A Civil Fórum már a másfél évvel ezelőtti vitában is felvetette, hogy miért nem valamilyen gazdasági-pénzügyi szakmai befektető jön a Loki támogatására. Akkor az volt a válasz, hogy ezt nem lehet megoldani – idézte fel Gondola Zsolt Zoárd.

– Az örmény befektető kapcsán türelemmel vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez sem egy rossz döntés. Kivárunk, meglátjuk, fél év-egy év után hogyan alakulnak a vele szemben megfogalmazott célok. Ezek egyike, hogy pénzt pumpáljon a Lokiba, a másik, hogy minél inkább az Akadémiát fejlessze – mondta.

SzT