A Debreceni VSC-t érintő változások nem kerülték el a második számú együttest sem. A nemrég kinevezett vezetőedző, Jeremiás Gergő távozott a DVSC-től – a Szentlőrinc SE irányítását vállalta el, – helyét pedig Máté Péter vette át.

A Loki egykori kiváló középső védőjét a csapat edzésén látogatta meg a Hajdú-bihari Napló. – A vezetőség a második számú csapatban futballozó fiatalok irányítását ránk bízta, amit nagy örömmel fogadtam, szeretem az ilyen szép kihívásokat. Az alapvető célunk mindig az, hogy a gyerekek fejlődjenek. Nagyon sokan most lépnek be a felnőtt foci világába, segítenünk kell nekik, hogy minél gyorsabban és könnyedebben fel tudják venni a ritmust – hangsúlyozta.

A szakember szerint egy ifjú labdarúgónak mindig fontos lépés, amikor először kerül a felnőtt futball közegébe. Elmondta, a DVSC-nél minden adott ahhoz, hogy szépen haladjanak előre az úton.

Nem hasonlítható össze

A debreceni fiúk az NB III.-as bajnokság kezdetével olyan ellenfelekkel kerülnek majd szembe, akik közül többen másod-, vagy akár első osztályú tapasztalattal felvértezve várják az összecsapásokat.

Szerintem nem lehet összehasonlítani egy akadémiai bajnokságot a harmadosztály küzdelmeivel, ez a lépés vezet ahhoz, hogy a fiúkból férfiak legyenek. Fizikailag és gondolkodás szintjén is fel kell gyorsulni, keményebbek a párharcok és taktikailag fegyelmezettnek kell lenni

– fogalmazott.

Nem lebecsülve az akkori bajnokságot, de Máté Péter úgy véli, hogy a mostani NB III. nem ugyanaz, mint a 10-15 évvel ezelőtti. – Az akkor még amatőr pontvadászat volt, de jelenleg már közel sem amatőr státuszú focisták alkotják a mezőnyt. Nekünk meg kell próbálnunk a legtöbbet kihozni magunkból, meglátjuk, hogy milyen gyorsan sikerül felvenni a ritmust – mondta.

A statisztikák kimutatták, hogy a Loki európai szinten is az élmezőnyben van a saját nevelésű játékosok szerepeltetését illetően. – A klub ezt továbbra is szeretné fenntartani. A kis Loki keretébe az akadémia legjava került be, rendkívül tehetséges fiatalokról van szó. Önmagában ez természetesen nem elég, rengeteget kell dolgozniuk ahhoz, hogy rendszeresen szerepet kapjanak majd a mérkőzéseken. A koncepció továbbra is az, hogy aki nálunk jól teljesít, az előbb, vagy utóbb csatlakozzon az első együtteshez. Joao Janeirót ismerve biztos vagyok benne, hogy ő is nagy érdeklődéssel követi majd a második keret teljesítményét – mondta az edző.

Máté Péter | Forrás: Czinege Melinda

Állandó motiváció

Az Loki egykori futballistája úgy véli, hogy az edzőközpont kialakítása, és a felnőtt csapat jelenléte is jó hatással van a fiatalságra. – A saját fiamról tudom, hogy mekkora élmény neki, és izgatottan meséli, ha találkozott valamelyik kedvencével. Állandó motivációt jelent a gyerekeknek, hogy egy közegben mozoghatnak a „nagyokkal” és láthatják őket élőben, hiszen a nemzetközi sztárok mellett ők is ugyanúgy példaképek – hangsúlyozta a tréner.

Máté Péter annak a híve, hogy focistái soha semmilyen helyzetben ne adják fel a küzdelmet, és az utolsó percig maximális koncentráljanak. Emellett fontos, hogy a fiúk igyekezzenek betartani a taktikai utasításokat, illetve megvalósítani a begyakorolt játékelemeket.

Az újdonsült vezetőedző ezekben látja a folyamatos fejlődés kulcsát.

BA