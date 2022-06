A következő szezonban változások lesznek az egyetemisták védősorában, hiszen Jordan Klimek, Gőz Balázs, Vojtech Kloz, valamint Sándor Flórián távozott, és csupán egy tapasztalt hátvéd, Vokla Roland maradt, aki hosszabbított a DEAC-cal – írja a klub honlapja.

Vokla Roland | Forrás: Napló-archív

Vokla Roli játékstílusának jellemzője, hogy nemcsak a védőmunkában, hanem a támadások szervezésében is jeleskedik, sőt, a befejezésekre szintúgy marad energiája, ami a modern jégkorong egyik fontos alapvetése. A kiváló hátvéd 15 évesen kapott először lehetőséget nevelőegyesülete, a Fehérvár AV 19 ificsapatában, és újoncként 8 pontot szerzett. A következő idényben 48 alkalommal talált be az ifiben, de az osztrák juniorbajnokságban is bemutatkozott, és tagja volt a bajnokságot nyert együttesnek. Abban az évben részt vett a Divízió 2/A csoportos ifi vb-n, ahonnan aranyéremmel tért haza. 2013-14-ben az osztrák ifiben lett bajnok, az U18-as és U20-as korosztályos világbajnokságon is jelen volt és mindkét esetben aranyérmet szerzett. A 2014-15-ös szezonban 23+5 pontot ért el az EBYSL-ben és tizenötöt a hazai juniorban. Az ezt követő idényben 47 meccset kapott a MOL Ligában. 2016-ban a MAC csapatához igazolt, 39 mérkőzésen 17 pontot szerzett, a következő két szezonban is végigjátszotta a bajnokságot, azonban már nem ment hasonló eredménnyel a pontgyártás. 2019-ben igazolt Debrecenbe, 16 pontot szerzett abban az évben, 14-et a következőben és hetet a rájátszásban. 2020-ban és 2021-ben fontos tagja volt a DEAC Magyar Kupa-győztes csapatának, a legutóbbi kiírásban egy assziszttal járult hozzá a debreceni győzelemhez. A tavalyi szezonban 36 bajnoki találkozón 19 pont volt a teljesítménye, amit a playoffban további 7 ponttal gazdagított.

A betonkemény védőjátékostól a nyári programjairól beszélt klubjának, valamint arról, milyen tervekkel fogja elkezdeni a csapatszintű felkészülést.

– Május elseje óta Fehérváron vagyunk – kezdte a válaszát Vokla Roland –, a kislányom, Olívia Nola szépen cseperedik, most is mondja a magáét. Rá való tekintettel nem vállaltunk hosszabb nyaralást, hetente egyszer-kétszer voltunk a Balatonon, a többit bepótoljuk jövőre. Ami az egyéni felkészülést illeti, május elején megkezdtem az első négyhetes szakaszt, ezután egyhetes pihenést iktattam a programba, majd újabb 3 hét tréning következett. Ha jól számolom, még egy háromhetes szakasz van hátra, azután már a csapatszintű felkészülés következik Debrecenben.

A csapattól azt várom, hogy bejussunk az elődöntőbe, a kupában pedig szeretném megismételni a tavalyi eredményünket. Ha triplázni tudnánk, az nagyon nagy siker lenne.

Sok új hátvéd lesz körülöttem, de emiatt nem aggódom, amennyire ismerem a terveket, felkészült játékosok jönnek, akik helyt tudnak állni az Erste Ligában. A hozzáállásunkkal biztosan nem lesz gond, ahogyan eddig is, minden tőlünk telhetőt megteszünk a jó szereplés érdekében. Részemről elégedett vagyok az elmúlt idénnyel, beleértve a szerzett pontokat is. A góljaim számát viszont keveslem, szeretnék tovább javulni ezen a téren – zárta Vokla Roland.