Ahogy arról kedden már beszámoltunk, komoly változások történtek a DVSC labdarúgócsapatánál, Ike Therry Zaengel személyében új elnök, Joao Janeiro személyében pedig új vezetőedző is érkezett a gárdához. Utóbbi az elmúlt ősszel még a története legjobb idényét záró Kisvárda vezetőedzője volt, ezért a Haon megkereste Molnár Krisztiánt, a Kelet-Magyarország sportújságíróját, hogy vázolja fel az olvasóknak, mit is várhatnak a Loki drukkerek Joao Janeirótól.

– Először a tavalyi Magyarország-Portugália Eb-csoportmeccs kapcsán beszéltem vele, már akkor is készséges volt – elevenítette fel a zsurnaliszta. – Végig korrekt munkakapcsolatunk volt, profiként tudta, hogy miként kezelje a közeget. Felkészült szakember, aki nemcsak a fizikai, hanem a mentális állapotot is nagyon fontosnak tartja, ezért az edzőmeccsek eredménye sem volt mindegy, hiszen azt vallotta, minden győzelem összébb kovácsolja a csapatot. A mediterrán származását nem tagadhatja le, hiszen nagy szenvedéllyel éli meg a mérkőzéseket. Ahogy én láttam az öltözőben is jó közösséget alakított ki, azt például ő találta ki, hogy az összecsapások után a játékosok egymás között szavazzák meg, hogy ki volt a meccs legjobbja – taglalta.

Molnár Krisztián úgy fogalmazott, a kisvárdai klub történetének a legjobb idénye Janeiróval indult, de azt is figyelembe kell venni, hogy mindössze tizenkét fordulón ült a padon. Hozzátette, hogy vele kevés gólt kapott a gárda, és aránylag sokat szerzett. Viszont arra is felhívta figyelmet, hogy már Supka Attila idején is a második legkevesebbszer rezdült meg a várdaiak hálója, azaz a jó védelem már adott volt, Janeiro érdeme az, hogy megtartva a stabilitást emelt a támadójáték színvonalán.

– A jó statisztikába csak az FTC elleni második meccsen elszenvedett 0–4 kavart be, előtte összesen kapott tíz találatot a csapat. Az előző szezonokban kialakult 4-2-3-1-es hadrendet vitte tovább, ha volt rá mód, a csapatával igyekezett a labdatartásra építő támadófutballt játszatni, ám ha kellett, akkor kontrázott a gárda. Sok helyzetet alakított ki vele a csapat, de ehhez magyar szinten minőségi támadó játékosok álltak rendelkezésére. Az biztos, hogy amióta élvonalbeliek a szabolcsiak, szemre az ő regnálása alatt volt a leglátványosabb a játék. Összefoglalva, én jó edzőnek tartom, de a debreceni szurkolóknak nem feltétlenül kell azt várni, hogy azonnal olyan sikeres félszezont produkál majd, mint a Kisvárdával, mert ott egy felszálló ágban lévő csapatot kellett átvennie, és még jobbá tennie – nyilatkozta Molnár Krisztián.

MSz