A Debreceni Sportuszodában szerda este ismét a hölgyeké volt a főszerep, elérkezett a torna csoportkörének második fordulója. A B jelű kvartettben, a cívisvárosban a továbbjutás szempontjából rendkívül fontos összecsapásokra került sor.

A program 18 órakor az Argentína–Dél-afrikai Köztársaság összecsapással kezdődött, amelyről már vb előtt is sejteni lehetett, hogy a harmadik helyezésről dönt majd. Mivel mind a két gárda nagy arányú vereséggel kezdett hétfőn, így ez gyorsan be is igazolódott. Ennek megfelelően rendkívül kiélezett csatát láthatott a Zákány utcára kilátogató közönség. Az afrikai csapat vezetett félidőben, de az argentinok egy erős harmadik negyeddel fordítottak és nagy izgalmak közepette 7–6-ra nyerni tudtak.