Hazai pályán szerezhette volna meg a bronzérmet a Debreceni Egyetem NB I.-es férfi futsalcsapata, de hiába vezettek, a Veszprém megfordította a meccset hétfő este a DESOK-ban. Az eddigi hátromból kétszer a hajdúságiak nyertek a párharcban, viszont legutóbb 6–3-ra bakonyiak győztek, életben tartva a reményeiket.

Mindkét oldalon ugyanazoknak a játékosoknak szavaztak bizalmat a szakemberek, mint legutóbb, sajnos az egyetemistáknál Faragó Lajos továbbra sem vállalhatta a játékot. A tétnek megfelelő vehemenciával indították a csapatok a mérkőzést, az első nagy debreceni lehetőséget Szabó János kapufája jelentette a harmadik percben, mutatva, hogy Elek Gergő alakulata pontot tenne a nyitott kérdésekre. Minden jó megmozdulást hatalmas ováció követett a kispadokról, és mivel eleinte a DEAC szorította a kapuja elé a dunántúliakat, a fekete-fehérek padja volt a hangosabb. Futsalmeccshez képest is nagy volt az iram, láthatólag egyik gárda sem spórolt a tankkal.

Többször is csak az utolsó passzok akadályozták meg Szentes-Bíró Tamásékat a gólszerzésben, vagy mint Berecz Rafael kapufájánál, Fortuna segítette ki a Veszprémet.

Siska Gergő kihagyott ziccere után talán már megfogalmazódott a debreceni hívekben, hogy nem bosszulja-e meg magát a sok eltékozolt lehetőség, főleg, hogy az utolsó percekre vészkapus játékra állt át a vendégcsapat.

Szerencsére Rodrigo gondoskodott róla, hogy ne így legyen, nagyon szépen lőtt az egyik tehetetlen veszprémi mezőnyjátékos mellett a kapuba a 16. percben (1–0).

A brazil labdazsonglőr akár duplázhatott is volna, de a kapura emelése mellé szállt, így egygólos debreceni előnynél vonultak pihenőre a csapatok.

A térfélcserét követően egy perc alatt fordított a vendéggárda, Tatai József volt kétszer is eredményes. 1–2.

Úgy néz ki, ez az egyperces leolvadás végigkíséri a DEAC-ot a bakonyiak elleni párharcban, mert már nem először fordul elő az összecsapásaikon. Amit addig felépítettek Harmati Tamásék, kezdhették újra, neki is durálták magukat, jöttek is a helyzetek itt is, ott is, ám gólt megint a Veszprém – ki más, Tatai – szerezett. 1–3.

Elek Gergő időt kért, és a DEAC átállt a speciális 5 a 4 elleni játékára, ahol Krajcsi Bence volt a vészkapus. Benyomta a dunántúliakat a Debrecen, de Spandler Mátyás nagyokat védett. Ahogy fogyott az idő, úgy lett egyre feszültebb a hangulat, a játékvezetőnek többször is csillapítania kellett a kedélyeket.

Szentes-Bíró Tamás az utolsó percben még egy gólra hozta fel együttesét, de végül 3–2-re győzött a Veszprém, ezzel kicsikarva az ötödik, mindent eldöntő meccset, amelyet pénteken rendeznek a királynék városában.

MSZ