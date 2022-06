Ahogy arról a Hajdú-bihari Naplóban is beszámoltunk korábban, a Debreceni Egyetem férfi röplabdaegyüttese túlteljesítve az előzetes elvárásokat a hatodik helyen végzett az Extraligában. Fodor Antal alakulata szerdáig még edzésben maradt, majd megkezdhették jogos pihenőjüket a játékosok – ám, mint a szakembertől megtudta a Napló, lehet még egy csavar a történetben. – Elképzelhető, hogy néhány fiúval egy hétig még megtoldjuk a munkát. Ez elsősorban a fiatal röplabdázókat érintheti, akiknek a technikai, egyéni képzésére helyeznénk a hangsúlyt, hiszen szezon közben, amikor sűrű a menetrend, erre nem mindig jut annyi idő, amennyit szeretnénk – ismertette.

Technikailag képzett

Az elmúlt napok legfontosabb híre az együttessel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag játékost „cserélt” a Kistexttel a gárda, hiszen a hajdúságiaktól Fazekas Balázs a fővárosba szerződött, onnan pedig érkezett a válogatott Bán Viktor. A két játékos egyáltalán nem „csereszavatos”, hiszen amíg Fazekas Balázs a pontokat hozta, Bán Viktor a védekezésben lehet vezér.

– Új játékosunk jelenleg a válogatott második liberójának számít – mutatott rá Fodor Antal. – Egy technikailag képzett, komoly és eltökélt játékosról beszélünk, aki 24 éves korára már sok rutint szedett magára. Korábban is jó csapatokban játszott, például a bajnok Pénzügyőrben edződött, még ha posztján ott nem is ő volt az első számú játékos. Ám a Kistextben már kulcsjátékosként számoltak vele, aki a teljesítményével a címeres mezt is kiérdemelte

– tájékoztatott a szakember. Lapunk kíváncsi volt, a röplabdában miként zajlik egy átigazolás, mint kiderült, ebben a sportágban is jelentős szereplők a játékosügynökök. A magyar röplabdázóknál kevésbé, mert ott inkább a közvetlen kapcsolatokon keresztül történik a megkeresés és a tárgyalás, ám a külföldi röplabdázóknál szinte kikerülhetetlenek a menedzserek.

Augusztusban kezdenek

A DEAC mindig is igyekezett lehetőséget biztosítani a magyar játékosoknak, de látni kell, a gárda a folyamatosan fejlődő bajnokságban ezzel a koncepcióval gyakorlatilag elérte a határait.

– Ha lépést akarunk tartani a többiekkel, akkor nekünk is nyitni kellett az idegenlégiósok felé, de természetesen csak olyan külföldi játékos érkezhet, aki mind szakmailag, mind emberileg megállja a helyét. Szerencsére a szezon közben szerződtetett brazil Willian és a kubai Gustavo is ezt képviseli, velük már meg is egyeztünk a folytatásról, de nem kizárt, hogy még érkezik akár újabb idegenlégiós is – nyilatkozta Fodor Antal.

Mint a szakvezető szavaiból is kiderült, néhány dolog még képlékeny a klubnál, de az biztos, hogy augusztus 1-én kezdődik a felkészülés. Két hónapja lesz összecsiszolódni a csapatnak, mert a bajnokság október első hétvégéjén kezdődik majd.

MSZ