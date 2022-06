Május végén a Balmazújváros fölényes, 15 pontos győzelmével zárult a megye I.-es labdarúgó-bajnokság, melyet hétről hétre olvasóink is végigkövethettek a portálunkon rendszeresen közzétett jegyzőkönyvek segítségével. A „mennyei megyei” azonban sokkal több, mint az ezekben látható puszta tények és száraz adatok: az egész esszenciáját maga a közeg szolgáltatja, ezt pedig azoknak, akik nem vettek részt valamilyen formában a meccseken, legjobban talán az edzői értékelések adják vissza.

A legjobb aranyköpésekből, emlékezetes be- és kiszólásokból, örömteli, vagy egy kicsit keserű utózöngékből az őszi szezon után már szedtünk össze egy csokornyit, most pedig itt az újabb válogatás, amely a tavaszi idény néhány hónapját öleli fel. Jó szórakozást kívánunk hozzá!

Folytatás a 2022/23-as idényben, tartsanak akkor is velünk!

16. forduló: Nyíradony VVTK – Derecskei LSE 2–0 (2–0)

Szép Sándor (Derecske): Szeretném megköszönni a hajdúszoboszlói sportegyesületnek, hogy segítették a felkészülésünket a tavaszi szezonra. A mai mérkőzésről csak annyit mondanék, hogy mi focizni jöttünk, de egy pankrátor csapattal találtuk magunkat szemben, akik ehhez még partnerre is akadtak. Ettől függetlenül a tizenegyest illik berúgni, de mivel most még ez sem sikerült, így kénytelenek vagyunk gratulálni a hazai csapatnak.

18. forduló: DEAC II. – Derecskei LSE 1–0 (1–0)

Szép Sándor (Derecske): Az ilyen meccsek miatt tartunk ott, ahol. Ezt a mai mérkőzést is gólokkal kellett volna megnyernünk, de amíg egy méterről sem tudunk a kapuba találni, addig nem várhatunk semmi előrelépést. Még két ilyen meccs, és agyvérzést kapok.

20. forduló: Kabai Meteorit SE – Egyeki SBSE 7–3 (2–2)

Farkas Zoltán (Egyek): Nagyon nem értek ehhez a sporthoz, úgyhogy gratulálok a kabaiaknak, a jobb csapat győzött, de úgy gondolom, hogy ennyivel nem voltak jobbak.

23. forduló: Bocskai SE – Derecskei LSE 1–1 (1–0)

Varga Zsolt (Vámospércs): Örülünk, hogy megállítottuk a vendégek győzelmi sorozatát. Már az 1. félidőben meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. A 2. félidőben ellenfelünk feljavult. Játékban, durvaságban és szövegben is jobbak voltak ekkor. Utóbbi kettőt néhol mi is átvettük tőlük, így játékunk akadozott. Megyünk tovább!

23. forduló: Egyeki SBSE – Hajdúböszörményi TE 2–1 (0–0)

Farkas Zoltán (Egyek): Végre!!!!!! Tudtuk, hogy egyszer valaki beleszalad az egyeki késbe. Viccet félretéve, nagyon-nagyon vártuk már ezt a sikert, és ráfért a csapatra. A rossz idő ellenére kimondottan jó meccset játszottunk, mindkét csapat próbált focizni, azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen pofonok után, amiket az elmúlt hetekben kaptunk, remek hozzáállással meg tudtuk nyerni ezt a meccset. Ezzel tartoztunk magunknak, úgy érzem.

26. forduló: Hajdúböszörményi TE – Sárrétudvari KSE 0–0

Földesi Ambrus (Sárrétudvari): Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, de mivel ezekből nem született gól, így alakult ki ez a 0-0-s eredmény. A mérkőzéshez hozzátartozik, hogy hibáznak a játékosok, hibáznak az edzők, és hibázik a játékvezető. A szombati mérkőzésen utóbbiból volt a legtöbb, aminek a következménye, hogy idő előtt el kellett hagynom a játékteret.

26. forduló: Egyeki SBSE – BUSE 0–2 (0–2)

Farkas Zoltán (Egyek): Szeretném azt nyilatkozni, hogy jó időben, jó pályán, jó játékvezetés mellett jó meccset játszottunk a Berettyóval, de sajnos ennek csak a fele igaz. Jó időben, jó pályán összességében megérdemelten nyert a vendég csapat.

26. forduló: DSC-SI – Hajdúnánás FK 1–2 (0–2)

Daróczi Péter (Hajdúnánás): Gratulálok a csapatnak a győzelemhez! Kapusunknak, Bélának a hűtőhöz! A hiányzó csapatkapitányunknak, Andorkó Sándornak házasságkötése alkalmából! Saca, nálunk te vagy a cséká, de szombattól Kingánál van a karmesteri pálca. Sok boldogságot kívánunk a csapat nevében!

27. forduló: DEAC II. – Monostorpályi SE 2–1 (1–0)

Bereczky Bence (Monostorpályi): Meccs előtt kaptunk egy tálca sört a hazaiaktól, cserébe három pontot ajándékoztunk nekik. Mielőtt bárki bundát sejtene, csupán a kihagyott helyzetek sokaságára gondolok. A futball nem pontozásos sportág, a meccs utáni „bókokat” meg a hajunkra kenhetjük. Köszönjük a szurkolóink támogatását, nekünk ők a legjobbak az egész megyében.

29. forduló: DEAC II.–Kabai Meteorit SE 4–3 (2–2)

Katona László (DEAC): Nyilván a győzelem miatt is pozitívan látom a történteket, de ilyen fordulatos és izgalmas meccsre nem emlékszem az elmúlt évekből. A Kaba vezetett kétszer, és mi is kétszer, de szerencsére a lefújás pillanatában is! Volt három büntető, ebből egy kimaradt, hét gól, többszöri fordulat, a végén tömegjelenet, két kiállítás. Azt hiszem, kiszolgáltuk a közönséget!

Tóth Péter (Kaba): Nagyon fordulatos, izgalmas mérkőzésen mindkét csapat a győzelemre törekedett. Mindkét csapat, így a sporik is hoztak jó és kevésbé jó döntéseket. Sajnos mi voltunk a vesztes csapat, ezért ez nekünk kicsit keserű volt. Egy 11-est is hibáztunk, ennek ellenére nagyon jól játszott a csapat. Annak örülök, hogy nem busszal mentünk a mérkőzésre, mert valószínűleg a sofőr is az eltiltás sorsára jutott volna, és nem tudta volna hazavezetni a buszt.

30. forduló: DSC-SI–Monostorpályi SE 1–3 (0–1)

Bereczky Bence (Monostorpályi): Nagyon vártunk valakit, valakiket a meccs előtt, sajnos nem sikerült megérkezni… Az ezüstérem tudatában felforgatott csapattal is magabiztosan hoztuk a meccset egy szimpatikus DSI ellen, kiderült, hogy Sólyom Máté tanári belső védő, Kónya Márió pedig vérbeli center. Köszönjük az önkormányzat, szurkolóink, szakácsaink, profi fotósunk egész éves támogatását, és nem utolsó sorban Nyilas József elnök úr erőfeszítéseit. Van egy mondás: „ha második vagy, te vagy az első, aki veszít”, kijelenthetem, hogy ez egy hülyeség, számomra csapatom a bajnok! Gratulálok hajdúsámsoni barátainknak a bronzéremhez, a megyei futballban ténykedőknek pedig kellemes pihenést kívánok!