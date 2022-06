Mint arról korábban beszámoltunk, megkezdte a felkészülést a 2022-23-as szezonra a DEAC NB III.-as labdarúgócsapata. Sándor Tamás vezetőedző egy öthetes tartalmas programot dolgozott ki a labdarúgóknak. A keret még nem végleges, azt már lehet tudni, hogy a kulcsemberek közül Székely Dávid Kazincbarcikára igazolt, míg a csapatkapitány Spitzmüller István vélhetően abbahagyja az aktív játékot, és a jövőben a szakmai stábot fogja erősíteni. Érkezési oldalon egyelőre a 33 éves Kónya Márk neve található, az NB I.-es múlttal rendelkező középpályás nagy erőssége lehet a gárdának.

Ezeknek a fejleményeknek kapcsán Pöszmet Tibor sportigazgatóval beszélgetett az együttesről a Hajdú-bihari Napló.

Azért ezen a héten kezdtünk, mert szerettük volna, hogy a hosszúra nyúlt idényt ki tudja pihenni mindenki, de cserébe elég intenzív lesz a felkészülésünk

– világította meg a az aránylag késői kezdés hátterét Pöszmet Tibor. – Egy szisztematikus munkát kezdtünk el, amit folytatni akarunk, ennek fényében nem tervezünk hatalmas változást. Szeretnénk hosszabb távú szerződéseket kötni a labdarúgókkal, hogy egyfajta tervezhetőséget, stabilitást nyújtsunk nekik, a szakmai stábnak, a vezetőségnek és a klubnak is. Úgy gondolom, sok focistát meg tudunk tartani a tavalyi együttesből, olyanokat is, akik kölcsönben voltak csak nálunk eddig akár a DVSC-től, akár más egyesülettől. Soltész János nevét tudom itt megemlíteni, akit évek óta kikölcsönöztünk a Lokitól, de mostantól ténylegesen a mi kötelékünkbe fog tartozni. A klub filozófiája miatt sok a fiatal játékosunk, de mellettük szükség van a tapasztalatra, ezeknek a rutinos futballistáknak is átbeszéljük karrierjét, és azt, hogy milyen lehetőségek várnak rájuk nálunk. Az idősebbek egyfajta példaképként is szolgálnak a fiatalok előtt, tudásukkal, viselkedésükkel mutatják az utat nekik. A következő ilyen játékosunk Kónya Márk lesz, aki megítélésem szerint tökéletesen illik a DEAC-os szellemiségbe. Vannak még posztok, ahol erősíteni szeretnénk, de további konkrétumokkal egyelőre nem tudok szolgálni – ismertette.

Pöszmet Tibor kiemelte, sajnálják, de megértik, hogy a házi gólkirály Székely Dávid aláírt a Kazincbarcikához, hiszen abban a korban van, amikor egy NB II.-es ajánlatára nem szabad nemet mondani. Ahogy fogalmazott, a támadót és az egy évvel ezelőtt távozott Nagy Krisztiánt is felépítették, amire büszke a klub, hiszen ezek jó visszaigazolásai a szakmai munkának.

A vezető ismét szívesen látná a klub soraiban Orosz Marcellt, ám a játékos a Diósgyőrrel kezdte el a felkészülést, azonban ha ott nem tartanak rá igényt, a DEAC számít a fiatal balhátvédre.

– Szeretnénk élni azokkal a lehetőségekkel, amik helyzeti előnyt tudnak jelenteni az NB III.-ban – hangsúlyozta a szakember. – Kihasználni az egyetemi háttér adta lehetőségeket, nyilván első ránézésre sokaknak ez a létesítményeket jelenti, de ha mögé tekintünk, akkor ez jóval többet takar, például a sportdiagnosztikai központot (SET) felmérésekkel, eszközökkel, valamint azzal a tudással, sporttudományi háttérrel, amit Szántó Sándor, valamint Balogh László és csapataik képviselnek. A jövőben ezt a tudást szeretnénk – ha már egyetemi gárda vagyunk, és helyben van – még inkább felhasználni az együttes, illetve a szakosztály fejlesztésében. A következő szezonra nézve nagy változást jelent, hogy a bajnokság folyamán kötelező lesz 2004-es születésű játékost szerepeltetni. Mi erre már korábban elkezdtük a felkészülést, a megyei első osztályban szereplő második csapatunkból jelenleg is többen megfelelnek ennek a szabálynak, a jövőben pedig még erősebben szeretnénk támaszkodni a testvércsapatainkkal kialakított utánpótlás-hálózatunkra.

Ami az egész utánpótlásprogramunkban kulcsjelentőségű, hogy mi nem tornákat és bajnokságokat kívánunk megnyerni, hanem a felnőtt focira készítjük fel a játékosokat. Számunkra az lesz a siker, ha a DEAC-ba, vagy akár az NB I.-es DVSC-be kerülnek majd a gyerekek

– nyilatkozta Pöszmet Tibor.

A sportigazgató zárásként Ratku Rolandot emelte ki, aki kapusként 16 évesen bemutatkozhatott az NB III.-ban, és jó teljesítményt nyújtott. A szakember reméli, hogy a jövőben minél többen követik majd a példáját.

MSz