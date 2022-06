Az utóbbi idők legrangosabb salakmotorversenyének lehettek szem- és fültanúi azok, akik hétfőn délután kilátogattak a Perényi Pál Salakmotor Stadionba. A világbajnoki kvalifikáción 16 pilóta küzdött az első négy továbbjutást érő helyezésért. Ezeket az ausztrál Jack Holder, a lengyel Szymon Wozniak, a lett Andzejs Lebedevs és a szintén ausztrál Rohan Tungate zsebelték be.

A megmérettetésen az a Jack Holder bizonyult a legjobbnak, aki mind az öt futamát egyaránt megnyerte. A 26 éves vaspapucsos a Naplónak beszélt az ünnepélyes eredményhirdetést követően. – Soha nem jártam még itt korábban, de délelőtt volt egy edzésünk a versenyt megelőzően, amely alkalmával megismerkedtem a pályával. Nagyon erős volt a mezőny, bármi megtörténhetett volna, szerencsére jól kaptam el a rajtokat, és így maximális pontszámmal végeztem, úgyhogy nem panaszkodhatok – fogalmazott, majd beszélt a körülményekről is. – Jó minőségű volt a salak, ennél többet nem is kívánhattunk volna. A szurkolók pedig biztattak, örültek a sikereimnek, amit ezúttal is köszönök nekik – hangsúlyozta. A versenyző elárulta, hogy a negyedik futam volt számára a legnehezebb, de annak a megnyerése nagy lökést adott neki az utolsóra is.