Bába Petrát, a tizenhét éves debreceni fiatal tehetséget körülbelül egy hónapja mutathattuk be olvasóinknak, mint HBPF magyar bajnok. Most pedig egy újabb jó hírrel szolgálhatunk, a megyénkbeli testépítő a napokban megnyerte a Szlovéniában megrendezett IBFF Világbajnokságot. Mint megtudtuk, tinédzser kategóriában lett a legeredményesebb, öt fiatal lányt hagyott maga mögött a korcsoportjában. Legutóbbi beszélgetésünkkor megosztotta velünk, már nem tudná elképzelni az életét sport nélkül. Igazán eltökéltnek tűnt, nagyon várta már a szlovéniai megmérettetést, ami nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek számára is óriási kihívás. – Nem akartam elbízni magam a verseny előtt, persze sokan mondták, hogy van esélyem a győzelemre, azonban úgy voltam vele, bármi megtörténhet. Mindenre felkészültem, nem akartam csalódni, jól akartam érezni magam, ugyanis nem minden tizenhét éves mondhatja el magáról, hogy világbajnokságon vett részt – fogalmazott a Naplónak Bába Petra. Hozzátette, édesanyja, keresztanyja és edzője kísérte el az útra, az utolsó napok nagyon megterhelőek voltak, már tényleg mindenre oda kellett figyelnie.

Sokan le akarták beszélni

– Pénteken utaztunk Szlovéniába, Koper városába, aznap már nagyon kevés folyadékot fogyaszthattam, 2 óránként ettem körülbelül 100 gramm rizset. Szombat reggel korán keltem, majd elkészítették a hajam és a sminkem, ezt követően jött a barnítás, utána pedig a verseny – jegyezte meg. A debreceni lány kiemelte, nagyon izgatott volt, minden eshetőségre számított, felkészült arra is, hogy nem neki ítélik oda a legjobbnak szánt trófeát, ám nem így lett. Bába Petra tizenhét évesen lett világbajnok, ami hatalmas dolog a tinédzser életében. Mint elmondta, a közeli hozzátartozók támogatták a nehezebb időszakokban, viszont akadtak olyanok is, akik nem hittek benne. – Nem egy ember volt, aki úgy vélekedett, túl fiatal vagyok én még ehhez, jobb lenne, ha abbahagynám és csak a tanulásra koncentrálnék. Bizonyára azt gondolták, majd le tudnak beszélni az álmaimról, viszont minden negatív hozzáállás csak megerősített abban, hogy végig kell csinálnom. Amikor úgy fogalmaztam, nekem ez az életem, akkor a szívemből szóltam, nem pedig nagy szavakat akartam mondani – emelte ki. Hozzátette, az elkövetkezendő hónapokban pihenni fog, kiélvezi a nyarat, viszont az edzőtermet ugyanúgy látogatni fogja. A jövőben bizonyára hallani fogunk a kitartó fiatalról, ugyanis jövőre újabb versenyeken fog indulni.

