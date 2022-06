Megkezdődik a magyar-szlovén vaspapucsosok közös egyéni bajnoksága a hét végén, szombaton 18.30-tól Lendván rendezik a széria első megmérettetését. Az idei sorozat négy fordulóból áll majd, két-két szlovén és magyar helyszínnel. Lendva után októberi versenyek jönnek: 2-án Krskóban, 23-án a debreceni Perényi Pál Salakmotor Stadionban, míg 29-én a Nagyhalász Speedway Ringen mérik össze erejüket a salakmotorosok. Továbbra is tartja magát az az információ, hogy a nyírségi fejlesztéseknek köszönhetően, a bajnokság utolsó viadalán villanyfényes meccsen küzdhetnek majd a versenyzők.

Maradtak ketten

Az elmúlt esztendőben már összefogással, magyar-szlovén-szlovák közös bajnokságot rendeztek, ám északi szomszédaink az utolsó fordulóra teljesen kivonultak a pontvadászatból, nem küldtek versenyzőt a viadalra, nehéz helyzet elé állítva a nagyhalászi szervezőket. Az utolsó versenyen történt távolmaradás miatt idén már fel sem merült, hogy újra a három ország együtt szervezzen bajnokságot, viszont a szlovén-magyar jószomszédi viszony megmaradt, így újfent jöhet egy együttműködés. Füzesséry Erik, a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) salak szakágának vezetőjétől megtudtuk, az idény végén hirdetnek egy közös bajnokot, illetve mindkét szövetség hazája legjobbjait külön is elismeri. Sőt, a pontvadászaton belül elért eredmények alapján a legjobb 21 éven aluliak is díjazásban részesülnek.

Ki lesz a legjobb magyar?

A pontvadászatban a versenyzői licenccel rendelkező magyar motorosoknak kötelező a részvétel, így az Európa-, illetve világbajnoki selejtezőket követően már a nemzeti dobogóért küzdenek a mieink. A versenysorozat első állomására a SpeedWolf Debrecen Magosi Norbertet és Kovács Rolandot, a Nagyhalászi Motorsportért Sportegyesület a magyar bajnok Fazekas Dennist és Bárány Márkot, míg a vasadi Arena Moto Hungary Füzesi Richárdot nevezte a viadalra. (A kvintettből Fazekas és Füzesi azok, akik életkoruknak megfelelően, a juniorok versengésében is rangsorolva lesznek.)

Az esélyeket latolgatva kiemelkedik a mezőnyből két szlovén versenyző, Matic Ivacic és Nick Skorja. Kettejük párviadalának külön pikantériát ad, hogy Ivacic a lendvai, míg Skorja a krskói csapat tagja. Az elmúlt évben Ivacic úgy lett bajnok, hogy Skorja kihagyta az utolsó viadalt. Már most borítékolható, hogy idén is nagy csata várható kettejük között. Érdemes lesz figyelni az ifjú ljubljanai tehetséget, Anze Grmeket, aki az elmúlt esztendőben második helyezést ért el az összesített versengésben, s ő lett a legjobb junior pilóta, ráadásul idén már megvillantotta tudását a debreceni Grand Prix-kvalifikáción is. A rutint megtestesítő Denis Stojs tavaly bizonyította, bármikor képes borsot törni a riválisai orra alá, azaz érdemes lesz odafigyelnie a vetélytársaknak.

Kiegészülnek

A versenyre öt magyar és hét szlovén salakszórót neveztek, a fennmaradó helyekre más országokból érkeznek vaspapucsosok. A lebonyolítási szisztéma nem változott az elmúlt idényhez képest: a 16 versenyző 20 alapfutamban méri össze erejét, mindenki megmérkőzik mindenkivel, majd az első kettő automatikusan bejut a döntőbe. A harmadik, negyedik, ötödik és hatodik helyen végzők a reményfutamban állnak starthoz, ahonnan az első két helyezett szintén kvalifikálja magát a fináléba. A legjobbak futamában négyen csapnak össze.

Egy elismerésre méltó újítást is bevezettek a közös bajnokság szervezői: kötelező minden fordulóban három betétfutamot biztosítani 250 köbcentis motorokkal versenyző ifjú salakos palánták számára. Bár Lendván nem lesz ez a tehetségeket segítő program, mivel több fiatalnak előre lekötött versenye lesz Csehországban. A 250 köbcentisek küzdelmeiben a SpeedWolf Debrecen ifjú titánja, Lovas Zoltán is kipróbálja magát.

Boros Norbert